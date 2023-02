Hónapok óta tartja már lázban a közvéleményt, hogy mivel saját fejlesztésű termékkel debütál a Xiaomi az elektromos autók piacán. A főleg az okostelefonjairól ismert kínai vállalat egyre több területen jelenik meg, az okosotthonokba szánt készülékektől a tévéken és táblagépeken át a laptopokig - ma már a világ harmadik legnagyobb hardvergyártójaként tartják számon.

A Xiaomi az Apple példáját követve fogott saját elektromos autó fejlesztésébe, az első modellt pedig már jövőre piacra dobnák. Nemrég már ki is szivárogtak az első – igaz nem túl jó minőségű fotók – az autóról. Az MS11-nek, más források szerint Modenának nevezett négyajtós villanyautó állítólag teljesen készen van, és hamarosan hivatalosan be is mutatják.

These appear to be the first photos of Chinese tech giant Xiaomi's foray into the electric car market, the new MS11. Projected to launch next year, the electric sedan's looks are interesting with a face that is reminiscent of some McLaren models. pic.twitter.com/s7fPyWBcFv