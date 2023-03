A világ legnagyobb ruházati kiskereskedelmi üzletlánca szerdán azt közölte, hogy az adózás utáni nyeresége 27 százalékkal, 4,13 milliárd dollárra ugrott.

Az árbevétel 17,5 százalékkal ugyancsak rekordszintre, 32,569 milliárd euróra nőtt.

Az Inditexet a spanyol Amancio Ortega alapította, a cég irányítását lánya, Marta Ortega vette át, akinek ez volt az első teljes éve igazgatótanácsi elnökként.

A 85 éves Ortega még feleségével, Rosalia Mera-val 1975-ben alapította az Inditexet. A vállalatvezető nagyjából 75 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb spanyol és a Forbes legvagyonosabb embereket rangsoroló globális listáján is az első húszban foglal helyet.

A tőzsdén is ott vannak

Az Inditex 2001 óta a madridi tőzsdén is ott van, az idősebb Ortega a vállalatcsoport 60 százalékának tulajdonosa. Az osztalékok nagy részét Ortega kereskedelmi ingatlanokba fektetette, mielőtt átadta a lányának az irányítást. A Pontegadea Inversiones holdingcégén keresztül a londoni Oxford Street-en is több ingatlanja van, de például Seattle-ban ő ad ki irodákat az Amazonnak és a Facebooknak is. A cég globálisan több mint 11 milliárd dollárnyi ingatlanvagyont kezel.

A hálózat mintegy 7 ezer üzlettel rendelkezik közel 100 országban. A leghíresebb Inditex márkák a Zara, a Pull&Bear, a Massimo Dutti, a Bershka, a Stradivarius és az Oysho.