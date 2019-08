A világban két fontos dolog is megváltozott és vissza se tér többé

A jegybankárok szokásos évi konferenciáján a szakemberek szembesültek azzal, hogy mára fontosabbá vált Donald Trump egy-egy tweetje annál, hogy mit dönt a Fed. A megváltozott világban úgy tűnik, már sosem lesznek magasabbak a kamatok, s az Egyesült Államok destabilizáló tényezővé vált. Ettől a dollár szerepe is megrendülhet.

Jelentősen megváltoztak a globális gazdasági kondíciók, s nem is térnek már vissza a gazdasági válság előtti idők - vonhatták le a következtetést az amerikai Jackson Hole-ban szokásos éves találkozójukon összegyűlő jegybankárok a Financial Times összefoglalója szerint. A lapnak nyilatkozó James Bullard, a St Louis-i Fed elnöke szerint rendszerváltást lehet tapasztalni a gazdaságban, s ez arra készteti a jegybankokat, hogy teljesen újragondolják ebben a rendszerben betöltött szerepüket és az általuk alkalmazott eszközöket. Most kezdünk csak el felhagyni azzal az elképzeléssel, hogy a következő években a dolgok visszatérhetnek a normális kerékvágásba.

Ami biztos, az a bizonytalanság

A kamatok azonban nem fognak felfelé menni belátható időn belül, és a dollár szerepe a világban, mint biztonságos menedék, vagy a kereskedelem elfogadott eszköze is megkérdőjeleződik. Eközben a kereskedelmi egyezmények bizonytalansága állandó eszköze lesz majd a politika alakításának - tette hozzá.

A jegybankárok a tudósítás szerint egyetértettek, hogy gyökeres fordulat következett be abban, ahogy a globális rendszert szemlélik. Úgy vélik, már nem használhatják csak azokat az eszközöket, amelyeket a pénzügyi válság kirobbanása előtt, de ami még fontosabb változás, hogy az Egyesült Államok már nem tekinthető a globális gazdaság kiszámítható szereplőjének, igaz, a dollárnak egyelőre nem akadt igazi kihívója nemzetközi szinten.

A fenti megállapításokat különösen aktuálissá tette az, hogy Donald Trump újabb 250 milliárd dollárnyi kínai árura léptetett életbe büntetővámokat, azután, hogy a kínai fél 75 milliárd dollárnyi amerikai árura szabott ki hasonló terhet. Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke szintén pénteken arra figyelmeztetett, hogy nem a jegybank feladata a kereskedelmi politikát alakítani. A jegybank elnöke mindezt azután mondta, hogy Donald Trump talán az eddigieknél is erőteljesebben igyekezett rá nyomást gyakorolni az amerikai kamatszint csökkentése érdekében.

Az események hatására eladási hullám következett a tőzsdéken, a befektetők a jelek szerint kezdik realizálni, hogy a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között nem lesz egyhamar megegyezés kereskedelempolitikai kérdésekben, s a bizonytalanság továbbra is fennmarad. Bullard szerint a piac beárazta azt, hogy továbbra is lesznek Twitter-üzenetek az elnök részéről, fenyegetések és ellen-fenyegetések, s ez a helyzet fog állandósulni.

Nem lesz többé magas kamat

Bullard úgy véli, két alapvető változás következett be a gazdaságot alapvetően meghatározó tényezőkben. Az egyik, hogy a jegybankok többé nem térhetnek vissza a pénzügyi válság előtti eszközeikhez, a kamatok nem fognak újra 5 százalék közelébe emelkedni és a jegybanki mérlegek főösszege nem fog ismét nulla közelébe süllyedni. Ez a probléma szerinte jobban sújtja Japánt és Európát, azonban mivel a nagy gazdaságok függenek egymástól, ez globálisan is problémát jelenthet.

A másik szerinte amire figyelnie kell a jegybankároknak világszerte, hogy az Egyesült Államok nem partner többé a kereskedelmi tárgyalásokban. Jelenleg a nemzetközi kereskedelmet övező bizonytalanság elnyúló időszakát éljük, s ennek komoly következményei lesznek a vállalati beruházásokra is. A Fed több tisztségviselője is felhívta a figyelmet, hogy ebből a szempontból nem is a kínai kérdés a döntő, hanem a mexikói. Mexikóval ugyanis már Trump újratárgyalta a Nafta megállapodásokat, s ezek fényében nagyon sok cég már átalakította ennek megfelelően beszállítói hálózatát. Ehhez képest májusban Trump újabb követelésekkel állt elő a szomszédos országgal szemben. Robert Kaplan, a Dallas Fed elnöke szerint a szereplőknek együtt kell élniük azzal, hogy egy nap felébrednek és újabb követelést kapnak a nyakukba, akkor is, ha mér van új megállapodásuk.

Leáldozhat a dollárnak

Évek óta ez az első eset, hogy a jegybankároknak olyan problémával kell megküzdeniük, amelyet nem a monetáris politika okozott és az nem is képes orvosolni azt - mondta Kaplan.

Amerika szerepe megváltozott a globális rendszerben, s ez hatással lehet a dollár globális pénzügyi rendszerben betöltött szerepére is - vélte Mark Carney, a Bank of England kormányzója. Felhívta a figyelmet, hogy a globális kereskedelem mindössze 10 százalékáért és a globális GDP 15 százalékárért felelős az Egyesült Államok. Mégis a fizetési forgalom mintegy fele, a globális értékpapír kibocsátás kétharmada dollárban bonyolódik, s ez szerinte jelentősen torzítja a globális pénzügyi rendszert. Szerinte ezért megvan az esélye, hogy egy magánkézben lévő, vagy állami digitális deviza veszi át a dollár szerepét, igaz, ennek rövid távon még kicsi a valószínűsége.