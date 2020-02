Aggasztó a helyzet - az európai bírói szervezetek sürgősen találkoznának az EU bizottság elnökével

Közös levélben fordultak Ursula von der Leyenhoz az európai legfelsőbb bíróságok szövetsége, az európai bírói egyesület és az európai igazságügyi tanácsok hálózatának elnökei - írja az Index.

A legmagasabb rangú európai bírói szervezetek követelik az Európai Bizottság elnökétől, hogy találkozzon végre a képviselőikkel, hiszen ezt már tavaly szeptemberben is kérték tőle, viszont von der Leyen eddig csak két kollégájával biztosított találkozási lehetőséget számukra - írja az Index.

Az európai bírói szövetségeknek azonban egyre súlyosbodó aggályaik vannak, elsősorban a lengyelországi folyamatok miatt. Egy újabb, úgynevezett szájkosártörvénnyel ugyanis a lengyel kormány végképp elhallgattatná a bírói társadalmat, a jogállamiság helyzete és megítélése pedig ennek következtében az utóbbi hetekben is sokat romlott. A jogszabályról már az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló testülete, a Velencei Bizottság is megállapította: aláássa a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét.

Február 14-én mindennek ellenére hatályba lépett a jogszabály, amelyről szinte azonnal bebizonyosodott, hogy a bírók sakkban tartása a cél. A portál szerint Jean-Claude Wiwinius, Jose Igreja Matos és Kees Sterk mostani levelében leírtak is egyértelműen erre utalnak, miszerint máris felfüggesztettek egy lengyel bírót, és megvonták fizetése 40 százalékát is azért, mert az alkalmazta az európai jogot.

Eljárások már folynak

A lengyel igazságszolgáltatási reform miatt a fent is említett aggályok miatt az Európai Bizottság kötelezettségi eljárásokat követően már kezdeményezte Lengyelországgal szemben a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást, ami folyamatban is van és ha végigmenne (aminek a valószínűsége meglehetősen csekély az uniós országok - köztük a szintén a 7. cikk szerinti eljárás alatt álló Magyarország - egyhangú szavazatának feltétele miatt - a szerk.), akkor a tagállam szavazati jogának felfüggesztésével is járhatna. Emellett az Európai Bizottság folyamatos párbeszédet is folytat a lengyel kormánnyal - láthatóan nem sok eredménnyel.

Ezért kellene találkozni

A mostani levelet jegyzők találkoztak a témában január végén Vera Jourovával, az értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztossal, valamint Didier Reynders igazságügyi EU-biztossal. Nekik, ahogyan most von der Leyennak is jelezték:

a független igazságszolgáltatás alapértékének valamennyi tagállamban történő tiszteletben tartása nélkül az Európai Unió megszűnik a demokrácia és a jogállamiság közösségének lenni.

A levél írói emellett arra is felhívták a biztosok és az elnök figyelmét az Index szerint, hogy a bírói függetlenség kérdése a közös piac működését is jelentősen befolyásolja, de a a jogállamiság tiszteletben tartása és számon kérése nélkül az EU sem képes tárgyalni sem geopolitikai, sem klímapolitikai kérdésekben - véli a bírói szövetség.

A mostani levélben a testület jelzi az Index szerint, hogy bár a két uniós biztos osztotta a bírói szervezetek aggályait, és elkötelezettségükről adtak számot az európai jogállamiság fenntartása, megerősítése mellett, támogatták őket a konkrét lengyel törvény ügyében is, de nem voltak kellően magabiztosak abban, hogy a bizottságon belül megvan a kellő támogatottságuk. Az európai bírói szervezetek vezetői ezért sürgetnék és kérik nyomatékosan von der Leyent, hogy fogadja őket egy személyes találkozón.