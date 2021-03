Döntött az AstraZeneca használatáról az uniós gyógyszerügynökség

Az AstraZeneca továbbra is biztonságos és hatásos vakcina a Covid-19 fertőzésével szemben - jelentette be Emer Cooke, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatója a svéd-brit vakcina több napos vizsgálatát követően.

Európában több ország is - köztük Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Dánia, Norvégia, Svédország, Lettország, Írország, Szlovénia, Portugália, Luxemburg, Ciprus, Bulgária, Izland, Hollandia - átmenetileg felfüggesztette az AstraZeneca használatát, miután több országból is vérrögképződést, ennek következtében pedig trombózist és embóliát észleltek olyan pácienseknél, akiket korábban ezzel a vakcinával oltottak be.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), ahogy igérte, csütörtökön közzé tette annak a vizsgálatnak az eredményét, amely a tromboembóliás esetekkel kapcsolatos aggodalmakra igyekezett választ adni.

Emer Cooke, az EMA ügyvezető igazgatója bejelentette: az AstraZeneca továbbra is biztonságos és hatásos vakcina a Covid-19 fertőzésével szemben, és az oltóanyag előnye a Covid-19 súlyosabb vagy halálos kimenetelével szembeni védelme nagyobb, mint a használatának kockázata.

Cooke az elmúlt napokban kommunikált üzenetekhez hasonlóan ma is arról számolt be, hogy továbbra sem találtak összefüggést a tromboembolikus esetek és a vakcina használata között. Az EMA Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) megállapította, hogy a vakcina használata nem jár együtt a tromboembóliás esetek vagy vérrögök átalános kockázatának növekedésével. Ugyanakkor az ügyvezető azt is hozzátette, hogy a laboratóriumi eredmények, klinikai, illetve boncolási jelentések, valamint klinikai vizsgálatok egyéb információi alapján még mindig nem tudják teljesen kizárni a kapcsolatot a vakcina használata és az esetek között. Ezért az EMA vizsgálóbizottsága azt javasolja, hogy a vakcina termékinformációjában hívják fel a figyelmet ezekre a lehetséges ritka hatásokra.

Cooke továbbá bejelentette azt is, hogy további célzott vizsgálatokat is kezdeményeznek ezen ritka esetek jobb megértésére.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott: a tromboembolikus esetek száma az AstraZeneca oltásokat követően - mind az engedélyezés előtti kísérletekben, mind az oltási kampányok során - kevesebb volt, mint a teljes populációban tapasztaltak.

Az EMA e témában kiadott közleményéből kiderül, hogy a gyógyszerügynökség Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) azt is megállapította, hogy arra sincs bizonyíték, hogy a felmerült probléma egy bizonyos gyártási tételhez vagy egy bizonyos gyárhoz lenne köthető.