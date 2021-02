Koronavírus: valami olyan történt Indiában, ami után minden kormány áhítozik

Míg a világ legtöbb országa a koronavírus-járvány terjedésével küzd, Indiában épp ennek ellenkezőjét mutatják a számok. A napi új esetek száma a szeptemberben mért 90 ezer feletti csúcsokról februárra alig 10 ezer fölötti értékekre esett, sőt február elején volt olyan nap, hogy Delhiben egyetlen egy Covidhoz köthető halálesetet sem jelentettek. India túl lenne a koronajárványon?

Érdekes dologra figyeltek fel Indiával kapcsolatban. Míg a világ nagy részén a koronavírus-járvány újabb felfutásával küldenek az országok, addig Indiában úgy tűnik, pont ellentétes folyamatok zajlanak: míg hat hónapja kritikus covidos betegeket sem tudtak már fogadni a kórházak, orvosok estek össze a kimerültségtől és a vírus kontrollálatlanul terjedt, addig most a napi új esetek száma a szeptemberben mért 90 ezer feletti csúcsokról februárra alig 10 ezer fölötti értékre esett. Sőt, február 9-én - az elmúlt 9 hónapban először - Delhiben egyetlen egy Covidhoz köthető halálesetet sem jelentettek a COVID19INDIA - egy hivatalos forrásokból adatokat gyűjtő oldal - adatai szerint - írja a CNN.

Igaz Indiában még mindig érvényben vannak a távolságtartási korlátozások, és a kormány a túlterhelt kórházakat is igyekszik segíteni, de a gazdaság ismét működik, lehet belföldön utazni, és az emberek nagyjából visszatérhettek a megszokott életvitelükhöz.

Mi történhetett?

Mi történhetett? Elérte volna India a nyájimmunitást? A CNN összeállítása szerint ez a javulás nem valószínű, hogy az átoltottságnak köszönhető, miután ugyan van oltási programja az országnak, melynek keretében a kitűzött cél, hogy augusztusra 300 millió embert oltsanak be, de ebben lemaradásban vannak a gazdagabb nemzetekhez képest. Az Oxford Egyetem által kezelt Our World In Data adatgyűjtő oldal adatai szerint eddig a hivatalos indiai adatok szerint 100 emberre kevesebb mint egy dózis oltóanyag jutott. Ez az adat az Egyesült Királyságban 100 emberenként 27-hez, az USA-ban pedig 19 adaghoz közelít.

Szakértők azt sejtik, hogy a látványos javulásban vélhetően olyan tényezők játszhatnak szerepet, mint a fiatalabb lakosság vagy az, hogy a városi régiókban javuló tendenciát mutathat az immunitás. Persze az is lehet, hogy az esetszámok nem a realitást mutatják, miután a tesztelési arány valamelyest alacsonyabb, aminek következtében több lehet a feltáratlan eset.

Szeptemberben az országban naponta még több mint egymillió tesztet végeztek, míg februárban ez a szám 600-800 ezer közöttire esett az indiai állami orvosbiológiai kutatóintézet (ICMR) adatai szerint. A tesztpozitivitási arány (azaz a tesztelteknek hány százaléka pozitív) pedig januárban 6 százalék körül alakult, de még február végén is 5 százalék fölött volt. Ezek az arányok meghaladják az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt 5 százalékos küszöbértéket, amelynél magasabb érték azt jelzi, hogy nem végeznek megfelelő mennyiségű tesztet, és a járvány is kikerült a kontroll alól.

Szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony esetszámok is inkább óvatosságra intenek, mint örömünnepre adnak okot, és úgy vélik, nem tanácsos még a korlátozásokon lazítani, különösen az új, potenciálisan fertőzőképesebb variánsok terjedése fényében.

Nagyvárosok immunitása

Az esetszámok drasztikus visszaesése mögött az egyik lehetséges tényező tehát az lehet, hogy emelkedik az emberek szervezetében az antitestek száma, miután sokan megfertőződtek, így védetté váltak - mondta a CNN szerint Shahid Jameel az Ashoka Egyetem Trivedi biotudományok iskolájának virológus-igazgatója. Bár a Covid-19 esetében tudósok sem tudják biztosan, hogy egy esetleges fertőzés után milyen hosszú ideig tarthat az immunitás, egy, a Science-ben február elején megjelent amerikai tanulmány arra enged következtetni, hogy a vírus fertőzése és az antitestek képződése után az érintettek legalább 8 hónapig védettek az újrafertőződéssel szemben.

A CNN idézi a Johns Hopkins Egyetem adatait, miszerint Indiában a járvány kezdete óta több mint 11 millió esetet regisztráltak, amiből 156 ezer végződött halállal. Az országban elvégzett szerológiai tesztek, amelyek az antitesteket mutatják ki a vérben, jelentős ugrást mutatnak az ország különbözó területein. Az ICMR által végzett utóbbi három mérés közel 22 százalékos antitest-pozitivitási rátát mutatott decemberben és januárban, szemben az augusztusban és szeptemberben mért 6-7 százalékkal, ami így több mint háromszoros szorzót mutat.

Ráadásul ez az arány a zsúfoltabb városokban még magasabb: az augusztus-szeptemberi adatok azt mutatták, hogy a Mumbai (korábban Bombay) nyomornegyedeiben élőknek több mint a fele már átesett a fertőzésen. A Delhi városvezetés januári szerológiai vizsgálatai pedig azt jelezték, hogy az indiai főváros lakosságának szintén több mint a fele esett már át a Covid-19 fertőzésen. Hemant Shewade helyi orvos szerint a nagyvárosokban vélhetően azért esett jelentősen a fertőzöttség, mert megugrott az immunitás.

Mindezzel együtt India még sehol sincs az úgynevezett nyájimmunitáshoz. Az eddigi regisztrált 11 millió eset ugyanis az 1,4 milliárdos India lakosságának 1 százalékát sem teszi ki, miközben a nyájimmunitáshoz a lakosság 60-70 százalékának vagy át kellene esnie a betegségen, vagy vakcinával kellene immunizálódnia. Ezek alapján Jameel úgy véli, nem valószínű, hogy az ország elérte volna a nyájimmunitást.

A nyájimmunitás akkor is valószínűtlen, ha figyelembe vesszük, hogy a hivatalos esetek jóval elmaradhatnak a valóságostól. Jameel szerint a fertőzésnek kitettek száma 150 és 900 millió között szóródhat, de a 350-400 milliós becslés állhat közelebb a valósághoz. Ez a becslés csak a népesség negyede körül van, de még ha a legmagasabb valószínűsített értéket, a 900 milliós esetszámot nézzük, az is csak a lakosság 65 százalékát teszi ki, ami szintén nem elég a nyájimmunitáshoz. Sőt, Adar Poonawalla, India legnagyobb vakcinagyártójának, a Serum Institute of Indiának a vezérigazgatója úgy véli, India még 3-4 évig nem is fogja elérni a nyájimmunitást.

Demográfia? Jól edzett immunrendszer?

Az esetszámok bezuhanásában közre játszhat, hogy India népessége relatíve fiatal, miután a fiataloknál enyhébb tünetekkel zajlik a betegség és alacsonyabb a mortalitás is. Nem beszélve arról, hogy az enyhe esetek nagy részét tesztekkel sem szűrték ki, így a hivatalos statisztikákban sem jelenik meg. A 2011-es népszámlálási adatok szerint India lakosságának a fele 25 éves vagy ennél fiatalabb, 65 százaléka 35 év alatti.

Szóba jöhet a "higiéniai hipotézis", amely szerint a túl tiszta környezet gyengébb immunrendszert eredményez - jegyzi meg Jameel a CNN szerint. A hipotézis szerint az olyan helyeken élők, ahol "magasabb a fertőzéses megbetegedések előfordulása", az emberek immunrendszere is erősebb lehet, ami útját állhatja a Covid-19 túl heveny lefutásának.

Raman Gangakhedkar, az ICMR epidemiológusa és fertőző betegségek szakértője szerint a földrajzi elhelyezkedésnek is lehet köze az esetszámok bezuhanásához. A szakember arra mutatott rá, hogy az indiaiak körülbelül 70 százaléka él vidéken, ahol kisebb a népsűrűség, jobb a légmozgás. A vidékiek nem utaznak buszon vagy vonaton, és a kapcsolati hálójuk is kisebb, így a városiakhoz képest a kockázat is kisebb a megfertőződésre.

És persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy az indiai kormány az egész országban szigorú lezárásokat is alkalmazott több hónapon át tavaly tavasszal, amit a szeptemberi csúcs előtt szüntettek meg. Bár az utazás és az üzleti élet nagyjából visszaállt, még mindig vannak érvényben olyan szigorítások, mint a kötelező maszkhordás, távolságtartás, valamint a felső korlát van érvényben a nyilvános összejöveteleken résztvevők számában.

Emellett a hatóságok igyekeztek több forrást is biztosítani a kezelésekre, ami szintén hozzájárulhatott a betegség súlyosabb lefolyásának mérsékléséhez és a halálozás csökkentéséhez. Ennek keretében a kormány novemberben repülővel szállított katonaorvosokat Delhibe, megduplázta a tesztelési kapacitásokat, és 300 további intenzíves ágyat biztosított a városnak.

Csak óvatosan az optimizmussal

Nagyon ígéretesnek tűnik az esetek ilyen jelentős zuhanása, azonban szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy kritikával kezeljék a hivatalos adatokat. Az is kevesebb esetet eredményezhet, ha az adott területen nem végeznek elég tesztet, vagy a helyi hatóságok az eseteket hibásan jelentették le, de annak a gyanúja is felmerült, hogy a hivatalos halálozási adatok sem fedik a valóságot. Shewade arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig vannak olyan államok, amelyeknek a beküldött adatai nem megbízhatóak. Példaként Bihar államot említette, ahol a számok ugyan alacsonyak, de egyáltalán nem jó a helyzet: egyszerűen nem jelentenek le fertőzéseket és haláleseteket. (Ezt a kijelentést a CNN szerint Bihar állam egészségügyi illetékesei nem kommentálták).

Az országos napi adat javulása sem jelenti azt, hogy a helyzet mindenhol javulna. Maharashtra államban például ismét emelkednek az esetszámok és február 19-től újabb szigorításokat jelentettek be. Emellett a helyzet romlása esetén akár újabb lezárásokat is kilátásba helyezett Uddhav Thackeray Maharashtra kormányfője.

Szakemberek amiatt is aggódnak, hogy az alacsony esetszámok fals biztonságérzetet adnak, mielőtt a járvány valóban lecsengne. Emiatt túl korainak tartanának bármilyen lazítást. Jameel úgy véli, hogy nagy megelégedés van körülöttük, ám az oltás adta védelem a legtöbbeknek nem adott, miután egyelőre csak bizonyos csoportok kapják azokat meg. Nem beszélve arról, hogy a második dózisokat csak most kezdik beadni. Ha egy fertőzőképesebb variáns gyors terjedésbe kezd a közösségekbe, a járvány dinamikája is nagyon gyorsan meg tud változni - figyelmeztet.

A variánsok is felbukkantak már. Indiában 180 esetben mutatták ki a brit variánst, de több megbetegedést okozott már a dél-afrikai és a brazil változat is. Jameel szerint India nincs biztonságban egy potenciális második hullámtól.

Ezt tükrözte az indiai egészségügyi minisztérium közleménye is, amelyben a tárca reményét fejezte ki, hogy az új vírusvariánsok nem okoznak katasztrófahelyzetet, és hangsúlyozta a járvány megfékezésének fontosságát.