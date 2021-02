30 millió napelemes háztetőt követelnek

Öt év alatt 30 millió napenergiával ellátott otthont akar az a több mint 230 amerikai szervezet, amely a napokban egységbe tömörülve felszólította az Egyesült Államok kormányát és kongresszusát: hozzon létre mindehhez megfelelő környezetet és alkosson támogató jogszabályokat. Lehetőleg már holnap.

A BlueHub Capital nevű szervezet számára nem volt kérdéses, hogy aláírja azt a petíciót, amiben felszólítják a kongresszust, hogy tegyen jóval többet az amerikai klímavédelem érdekében. A nonprofit szervezet, mely az egészséges közösségek felépítését jelölte ki olyan területeken, ahol alacsony jövedelmű emberek élnek és dolgoznak, csak az egyike a már több mint 230 aláírónak, akik szerint a lépés egyszerű: rövid időn belől 30 millió rászoruló lakóházát, közösségi házát kell napemes rendszerhez juttatni. A leginkább talán az energiaszegénység elleni nemzeti koalíciónak értelmezhető tömörülés felhívásához folyamatosan csatlakoznak a legkülönfélébb szervezetek.

A főcél (5 év = 30 millió napelemes háztető) megjelölésén túl a mozgalom szakemberei az ahhoz vezető utat is megrajzolták. A tetőtéri és közösségi napelemes telepítési kampány terveit megvizsgáló Renewable Energy World szerint reális lehet a becslés, hogy egy ilyen programmal mintegy hárommillió új, jól fizető munkahelyet lehet teremteni az Egyesült Államokban úgy, hogy mindeközben két másik kívánatos cél is teljesíthető: az érintettek szumma áramszámláját évente 20 milliárd dollárral le lehet faragni; valamint ezzel a programmal önmagában mintegy másfél százalékkal csökkenthető az USA teljes éves ÜHG (üvegházhatást okozó gáz) - kibocsátása.

A szövetség publikálta azt a 15 tételből álló szakpolitikai ajánlását is, amivel a célok szerintük elérhetők. Ebben többek között a szerepel, hogy a kongresszusnak módosítania kell az ide vonatkozó jogszabályokat; hogy a napenergia-használat terjedését ösztönző indikátorokat az alacsonyabb jövedelműekre is ki kell terjeszteni; hogy a marginalizált közösségek számára is elérhetővé kell tenni a napenergia projektek finanszírozását; s, hogy gyorsan és tömegesen méretezni kell azokat az országos projekteket, amelyek segítik az alacsony jövedelmű családokat a napenergia hasznosítására.

Azt, hogy ez mennyire nem csupán a szociális segítségnyújtásról szól, jelzi, hogy a szövetségi kormány több milliárd dollárt költ évente arra, hogy e családok, közösségek energiaköltségeit fedezze, kiegészítse - jóllehet, ez a keretösszeg a jogosultaknak alig 20 százalékát segíti - áll a közleményben.

A petícióhoz készült helyzetelemzés szerint ha ezeket az érintetteket a tetőtéri és/vagy közösségi napelemes rendszerekhez juttatják, az ehhez való hozzáférések finanszírozása hosszú távú segítséget nyújtana - ugyanakkor jelentősen csökkentené az állami segélyezési szintet is. Van olyan elképzelés is, hogy az új felfogás érvényre juttatását követően a napelemes struktúra terjedését úgy finanszírozhatnák, hogy a meglévő szociális energiatámogatási programok (mint az alacsony jövedelmű otthoni energiaellátási program, a LIHEAP) büdzséjébe építenék be a beruházásokat.



Getty Images Napelemes rendszer telepítése az Egyesült Államokban

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése létfontosságú, de önmagában nem elégséges, mert egy méltányos energiarendszert kell kiépítenünk. Ez azt jelenti, hogy az egyén kezébe kell adni azt a hatalmat, hogy ellenőrizze: honnan származik az áramuk, és hogy lehetősége legyen kiaknázni a megújuló energiára épülő gazdaság előnyeit - fogalmazott Subin DeVar, az Igazságos Energia Kezdeményezés (Initiative for Energy Justice - IEJUSA) társalapítója. A szövetségbe tömörült szervezetek az energiaipart, az üzleti életet, a környezetvédelemet és a közegészségi ügyekre fókuszáló szervezeteket egyaránt képviselik. Az aláírók között vannak olyan, egész Amerika-szerte ismert szervezetek, mint az Appalache hangjai nevű környezetvédő csoport (Appalachian Voices), amely már a kilencvenes években is képes volt arra, hogy szénerőmű-építést megakadályozzon, a Harlemből indult, rasszizmus és az egészségtelen munkakörnyezet ellen a közösségépítésben megoldást kereső We Act, de a napelemiparból jól ismert, tőzsdén jegyzett cégek is mint a Sunrun, a SunPower vagy a Sunnova is.

Suzanne Leta, a SunPower szakpolitikai és stratégiai vezetője szerint most az a következő lépés, hogy az új amerikai kormányt (ide értve a Biden-Harris adminisztrációt és a kongresszust is) meg kell győzniük: érdemes gyors intézkedéseket hozniuk az ügyben, mivel ez minden érintett számára win-win helyzetet idézhet elő "A 30 millió napelemes ház jelentheti a jobb jövőt a leginkább rászoruló ügyfelek számára - de egész Amerikának is" - mondta a szakember.