Így sült el az iskolák újranyitása Ausztriában

A hét elején újranyitást követően több százezer koronavírus gyorstesztet végeztek el az osztrák iskolákban. Ezek közül meglepően kevés lett pozitív.

Ausztriában a karácsony óta tartó lezárások majd a félévi szünet után hétfőn nyitottak újra az iskolák Bécsben és Alsó-Ausztria tartományban. Mivel a napi fertőzési számok viszonylag magasan maradt a járvány második hulláma csúcsának lecsengése után, viszont a fizikai jelenléttel járó oktatást mindenképpen be akarták indítani, széles körű teszteléshez kötötték az iskolaindítást.

Ennek keretein belül a hét eleje óta összesen 470 ezer gyorstesztet végeztek el a tanárok és a diákok között a két szövetségi tartományban, ezek közül mindössze 198 esetben mutattak ki pozitív eredményt.

A tanítás az általános iskolákban normális menetben indult újra, a középiskolákban viszont osztott rendszerben, a normál és a távoktatás hibrideként folyik az oktatás. Az előbbi csoportban heti kétszeri tesztelést írtak elő a gyerekek számára, utóbbiban a fizikai jelenlétet igényló oktatás heti periódusának első napján egyet.

A szűrést úgynevezett "orrtúró-teszttel" végzik. Ennek lényege, hogy a mintavételi pálcika vattás részével a gyerekek az orr nyálkahártya első részéből vesznek mintát saját maguknak. Az általános iskolákban (ez az itthoni iskolák alsó tagozatának felel meg) ezt a szülők is elvégezhetik otthon a gyereküknek. E mellett a pedagógusokat is rendszeresen tesztelik. A pozitív esetek közül 123 volt tanulóé, 75 pedig tanáré. A teszt megbízhatósága ugyanakkor nem túl magas, mindössze 40 százalékban szűri ki a fertőzötteket, ugyanakkor figyelemreméltó, hogy az összes kiszúrt eset tünetmentes volt. Az osztrák oktatásügyi miniszter, Heinz Fassman elmondása szerint ők is tisztában vannak a tesztek korlátaival, azonban az csak az egyik eszköz az átfogó védekezési intézkedéscsomagnak, azonban rámutatott, az alacsony pozitív arány egyik oka az is lehetett, hogy akinek tünetei voltak, az amúgy sem ment be az iskolába. S amit fontosnak tart, hogy az esetek egy részét így biztosan kiszűrik, s a tesztek rendszeressége miatt ez jelentősen lassíthatja a járvány terjedését és segítheti az eddig fel nem fedezett esetek megtalálását. Az osztrák sajtó beszámolói szerint szerda délig az alsó-ausztriai pozitív esetek 75, a bécsiek 80 százalékát laborban is megerősítették.

Az iskolákban maszkviselési kötelezettség van. A 6-10 éves korosztály számára az osztálytermen kívül, a 10-14 éveseknek a termen belül is, a 14 év feletti osztályokban FFP2-es maszk viselése kötelező.