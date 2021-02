Új kezdeményezés segítheti a gyorsabb nyitást

A londoni Heathrow repülőtéren megkezdik mintegy 2 000, tünetmentes dolgozó 4 hetes covidteszt-projektjét - írja a turizmus.com.

A dolgozók heti rendszerességű, tömeges gyorstesztelésének célja, hogy kiszűrjék a tünetmentes koronavírus-fertőzötteket, akik továbbíthatják a vírust - különösön az új mutációkat - a többi dolgozónak és az utasoknak. A projekt azokat a már meglévő biztonsági intézkedéseket egészíti majd ki, amiket azért vezettek be, hogy a vírus új, fertőzőbb változatainak elterjedését megakadályozzák - olvasható a portálon.

Ha a kezdeményezés sikeres lesz, az segítheti majd a nyitást más iparágakban is, így a közlekedés, a szórakozás, a vendéglátás, a gyártás és a kiskereskedelem területén. Ha ezekben a szektorokban is hetente tesztelnék a személyzetet, és az eredmények 20 percen belül elérhetők lennének, akkor a fogyasztók és az alkalmazottak is nagyobb biztonságosban érezhetnék magukat - vélik a projekt elindítói.

Az Egyesült Királyságban nem ez az első tömeges tesztelési akció. A Boris Johnson miniszterelnök által meghirdetett Moonshots program keretében már megkezdték a tömeges tesztelést az oktatásban, a középiskolai tanárok és alkalmazottak részvételével.