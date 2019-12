Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kubában nálunk jobban ráéreztek, hogyan kell ösztönözni a napelemek terjedését

Az elmaradottnak tartott, gyakran lesajnált, Fidel Castro utáni karibi szigetországban jobban értik a napelemes rendszerek építésének miértjét, mint nálunk.

Az energiahivatal (MEKH) legutóbbi hivatalos közlése szerint 2019 június 30-án Magyarországon 1144 MW napelemes termelőkapacitás volt hálózatra kapcsolva. Ebből 388,5 MW volt az úgynevezett háztartási méretű kis erőmű, vagyis (leegyszerűsítve) a háztetőre szerelt napelemes rendszerek. A hazai fotovolatikus potenciál mintegy egyharmada lényegében nem kap direkt ösztönzést vagy pénzügyi támogatást, nem úgy, mint azok a nagyberuházások, melyek akár 20 MW méretre tervezve építenek, s így akár 25 évig nyújtják majd a markukat a jogszabályilag biztosított állami támogatásért.

Ez a logika - pláne annak tükrében, hogy a kormányzati szándék a jelenlegi kapacitásnak akár a hétszeresét, 7000 MW napelemes kapacitás rendszerbe illesztését se tart az ördögtől valónak -, nem tűnik éppenséggel se túl gazdaságosnak, se túl méltányosnak (társadalmilag). Erre az összefüggésre világít rá közvetett módon egy, november végén kiadott rendelet - Kubában

A szigetország új szabályokat és új fiskális támogatási rendszert vezet be. A PV Magazine szúrta ki a 345. számú rendeletet, melynek célja, hogy ösztönözze a fogyasztókat tetőtéri fotovoltaikus projektek telepítésére. Az új szabályok azonban a felesleges energia értékesítését is elősegítik a nemzeti villamosenergia-rendszeren belül. Ennek egyik sarokpontja, hogy a kubai kormány behozatali vámmentességet, illetve adókedvezményeket vezet be az elosztott termelés, a megújuló villamos energia telepítés és rendszervásárlás megkönnyítése érdekében.

"Az Energiaügyi és Bányászati ​​Minisztérium elősegíti a fogyasztók által az energiatermelést, ideértve a lakóépületet is, olyan technológiák felhasználásával, amelyek a megújuló energiaforrásokat használják fel saját fogyasztásra, és a többletet eladják a Nemzeti Villamos Művek [Electric System National] számára" - olvasható a rendeletben.

Az új regulák nem tesznek különbséget az állami és nem állami, illetve a kubai és nem kubai tőkével rendelkező társaságok között sem, de azt is vázolják, miként kellene a beruházó lakosság számára e téren kölcsönt adniuk a bankoknak. (Ennek egyik központi eleme, hogy akár teljes egészében hitelezhető a projekt (de: csak kubai pesóban), valamint "a kérelmező fizetési képessége alapján elvégzett kockázatelemzés" alapján megállapított hitelösszeg, illetve visszafizetési határidővel.

Kuba összesített telepített fotovoltaikus kapacitása 2018 végén megközelítette a 100 megawattot, ezek túlnyomó többsége még napenergia-erőművekből származik. Ezen változtatna-könnyítene a lakossági projektek elterjesztésével a most megjelent rendelet. Kuba 2030-as napelemes célszáma 700 MW.