Levették a világtérképről Nagy-Britanniát az USA-ban

Az Egyesült Királyságot leírták az USA-ban, miután úgy látják, hogy teljesen lefoglalja a brexit, s ezért nem lehet rá építeni a nemzetközi politikában - állítja Franciaország távozóban lévő amerikai nagykövete. Eközben a szigetországban a miniszterelnök negyedszer is bevinné brexitmegálapodását a parlament elé.

A britek egyszerűen nem jelennek meg a washingtoni elit látókörében, mivel brexitmegszállottságukkal egyre jobban elszigetelik magukat - mondta a Financial Timesnak Gérard Araud, Franciaország távozóban lévő amerikai nagykövete. A nyílt fogalmazásáról ismert, 66 éves politikus 2014 óta képviselte országát az USA-ban.

Araud alig titkolta, milyen káröröm tölti el azt látva, hogy az Egyesült Királyság jelentőségének csökkenésével párhuzamosan nő Franciaország súlya az Egyesült Államok külpolitikájában. - Az Egyesült Királyság eltűnt - jelentette ki. - Ezt a brit nagykövet mondta nekem, és imádtam ezt a megjegyzését. Minden egyes alkalommal, amikor a brit hadsereg képviselői találkoznak amerikai kollégáikkal, az utóbbiak a franciákról beszélnek.

Primitív, de nem ostoba

A távozó nagykövet emellett "primitívnek és brutálisnak" minősítette Donald Trumpot, az USA elnökét, aki elszabadult hajóágyúként kommunikál, de egyetért vele abban, hogy évtizedeken át elnézték Kínának a szellemi termékek ellopását, ami helytelen volt. Az amerikai elnök szerinte nem hisz a liberális világrendben, a nyugati országok dominanciájában a világon, amely Nyugat-Európában azt jelenti, hogy 1945 óta nem volt háború. Úgy látja, hogy az egyensúly változik: az USA marad a világ vezető hatalma, de viszonylagos túlsúlya csökken és Kína újra a világpolitika színpadára lépett.

Űzött miniszterelnök

Eközben Theresa May brit miniszterelnök egyre keményebb harcra kényszerül azért, hogy megtarthassa az állását, és befejezhesse küldetését, az Egyesült Királyság kivezetését az EU-ból - derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Ennek sikere azonban legnagyobb ellenfelén, Jeremy Corbynon, az ellenzéki Munkáspárt elnökén múlik.

A kormány legbefolyásosabb miniszterei úgy vélik, hogy egy EU-s brexitmegállapodást akkor lehet elfogadtatni a londoni parlamenttel, ha Corbyn - lehetőleg még ezen a héten - úgy dönt, hogy ez a saját és pártja érdeke. A helyzet azonban az, hogy szemben Mayjel Corbynnak nem sürgős a brexit.

A sajtónak kiszivárogtatott információk szerint May újabb hazárdjátékba kezd: egy kiválási törvényjavaslatba csomagolva újra beviszi a parlament elé a kormánya és az EU még novemberben megkötött brexitmegállapodását. Ez lenne a negyedik kísérlet, az előző három alkalommal a képviselők - bár egyre csökkenő különbséggel, de még az utolsó körben is majdnem hatvan szavazattal - leszavazták a tervet.

Mézes madzagok

A miniszterelnök két körülménnyel igyekezhet megfordítani ezt a helyzetet. Egyrészt azt mondhatja, hogy ha most átmegy a javaslata, akkor a szigetország még a május végi európai parlamenti választás előtt kiléphet az EU-ból, következésképpen nem kell elindulnia ezen. A közvélemény-kutatások szerint a torykra óriási vereség vár ezen a szavazáson, mert Nigel Farage új Brexit Pártja elvinné a kilépést akaró konzervatív szavazókat. Más kérdés, hogy ha októberben megállapodás nélkül is kiléphet az ország az unióból, akkor mennyire érdekli ez a konzervatív párt vezető politikusait - végül is nem hazai parlamenti választásról van szó.

A másik érv a kormány javaslata mellett, hogy mivel ez egy törvényjavaslat, ezért a képviselők módosító indítványokat nyújthatnak be vele kapcsolatban. Így módjuk van kiegészíteni azokkal a változtatásokkal, amelyeket kifogásolnak a kormány alkuján. Más kérdés, hogy az EU világossá tette: csak azt az egyezséget, kompromisszumot fogadja el, amelyet a londoni vezetéssel kötött, és amelyre többször rábólintottak az EU-tagállamok állam- és kormányfői.

Ha a kormány végül - valószínűleg már a jövő héten - beviszi a törvényhozás elé a kilépési törvényjavaslatot és azt elutasítják, akkor ebben a parlamenti ciklusban már nem próbálkozhat újra. Az államfő feloszlathatja a parlamentet és összehívhat egy újat, ami hosszú procedúra, de van egy előnye a képviselők nézőpontjából: nem kell új parlamenti választást tartani.

Azonnal kirúgnák



Az érvényben lévő szabály szerint ilyen választásra évente egyszer van lehetőség, és May decemberben túlélt egy bizalmi szavazást. Egy rövidebb, például féléves határidő azt jelentené, hogy június elején ismét tetemre hívhatnák kollégái, hogy olyan valakit válasszanak a helyére, aki vagy újraíratná az EU és a kormány brexitalkuját, vagy október végén megállapodás nélkül kivezetné az országot az unióból. Ezzel kapcsolatos fejlemény, hogy bár Boris Johnson volt külügyminiszter támogatottsága utódként erős lenne, ő inkább a válás után ülne be a miniszterelnöki székbe. A tory parlamenti képviselőket tömörítő úgynevezett 1922 Bizottság egyes tagjai meg akarják változtatni a pártelnökválasztás szabályait annak érdekében, hogy rövid időn belül lemondathassák a miniszterelnököt - adta hírül a Business Insider. Ennek az a jelentősége, hogy ha a pártelnökként lemondatnák, akkor a kormányfői posztról is le kellene mondania, mert ez azt jelentené, hogy elvesztette pártja támogatását.