Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megérkezett a kemény moszkvai válasz

Oroszország brit diplomaták kiutasításával válaszol arra, hogy 23 orosz külszolgálati tisztségviselőnek el kell hagynia Nagy-Britanniát a Szkripal-ügy miatt - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Asztanában.

Lavrov azt ugyanakkor nem közölte, hogy hány brit diplomatának kell majd távoznia - írta az MTI.

Theresa May brit kormányfő szerdán jelentette be az orosz diplomaták kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint azt, hogy az oroszországi labdarúgó-világbajnokságot a brit királyi család és a kormány tagjai bojkottálják, miután Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, ami mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll.

Moszkva tagadja a vádat, az állítva, hogy nem fűződött érdeke a gyilkossághoz. Az orosz diplomácia szerint London megtagadja az ügyben az együttműködést, amelyre a vegyifegyver-tilalmi egyezmény keretében köteles lenne, nem bocsát rendelkezésre vizsgálható mintát a méregből, és nem engedi, hogy az orosz állampolgárságú Julija Szkripal konzuli segítséget kapjon.

Lavrov pénteken úgy vélekedett, hogy a Szkripal-féle mérgezés egy újabb "kérlelhetetlen és igazolhatatlan oroszellenes játszma". Emlékeztetett rá, hogy a Londonban 2006-ban polóniummal megölt Alekszandr Litvinyenko volt FSZB-tiszt ügye - amelyben Moszkva szintén ártatlannak vallja magát - még eljutott a bíróságra, és hangsúlyozta, hogy most még ez sem történt meg az ítélet kimondása előtt. Ismét kifejezte reményét, hogy Szkripal felépül és tisztázza, mi történt.

Az orosz diplomácia vezetője szerint Gavin Williamson brit védelmi miniszter Moszkvával kapcsolatban elhangzott hangzatos kijelentésével be akar vonulni a történelembe. Lavrov szerint amíg May még "csak" arra ragadtatta el magát, hogy "nagy valószínűséggel" Oroszország áll a kettős gyilkossági kísérlet mögött, addig Williamson már odáig ment el, hogy "Oroszország kotródjon, és fogja be a száját". A miniszter a történteket Williamson "alulműveltségével" indokolta.

Alekszandr Jakovenko londoni orosz nagykövet a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország a Szkripal-ügy miatt maximális nyomást fog gyakorolni Nagy-Britanniára.