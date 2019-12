Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem engedné az Európai Bizottság, hogy megbénuljon a WTO

Az Európai Bizottság intézkedéseket javasol arra, hogy az unió a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) többoldalú vitarendezési rendszerének megbénulása ellenére is megvédhesse kereskedelmi érdekeit, egyben létrehozta a kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő posztját - közölte a bizottság csütörtökön.

A csütörtökön előterjesztett javaslatot az Európai Parlament és az Európai Tanácsban részt vevő uniós tagállamok rendes jogalkotási eljárás keretében fogják jóváhagyni. Az új főtisztviselőt 2020 elején nevezik ki. A közlemény szerint a javaslat válasz arra, hogy az Egyesült Államok vétója miatt működésképtelenné vált a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) egyik legfontosabb szerve, a WTO fellebbezési testülete - írja az MTI.

A nemzetközi kereskedelmi szabályok betartásáról szóló uniós rendelet előírja, hogy minden a WTO-ban történő vitarendezési eljárást be kell fejezni, beleértve a fellebbezési fázist is, mielőtt az unió kereskedelmi ellenintézkedéseket hozna. A javaslat ezzel szemben lehetővé tenné az EU-nak, hogy akkor is határozzon ilyen intézkedésekről, ha a WTO nem hoz végleges döntést a fellebbviteli szinten.

"Európa globális szerepének erősítéséhez az is hozzátartozik, hogy az EU hatékony vezető szerepet töltsön be a globális kereskedelemben, és megfelelő hatáskörrel rendelkezzen a nemzetközi kereskedelmi szabályok tiszteletben tartásának biztosításához. Ezért megbízatásom kezdetén gyors intézkedésekkel szeretném megerősíteni kereskedelmi eszköztárunkat" - idézi a közlemény a bizottság elnökét Ursula von der Leyent.

Mivel sok európai munkahely forog kockán, az EU-nak megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie annak biztosításához, hogy partnereink tiszteletben tartsák kötelezettségvállalásaikat - összegezte az elnök a javaslat lényegét. Phil Hogan kereskedelemért felelős biztos szerint mindez azért fontos, mert Európa nem engedheti meg magának, hogy védtelen maradjon, ha a WTO-n belül nincs lehetőség egy mindenki számára kielégítő kompromisszum elérésére.

"A fellebbezési testület elveszítésével egy érvényesíthető vitarendezési rendszertől estünk el, amely függetlenségével biztosította a WTO szabályainak pártatlan alkalmazását - tette hozzá.

"Miközben a WTO reformjára és egy jól működő WTO-rendszer újbóli létrehozására törekszünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy védtelenek legyünk, ha nincs lehetőség arra, hogy a WTO-n belül kielégítő megoldást találjunk" - fogalmazott a biztos. Az Egyesült Államok 2017 óta blokkolja a fellebbviteli bírák kinevezését a Világkereskedelmi Szervezet fellebbezési vitarendezési testületébe. A testület az utóbbi időben már csak három taggal működött, de december 11-én két tag megbízatása lejárt, így a testület működésképtelen.