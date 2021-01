Óriásakkut építenek a franciák - de nem odahaza

A francia Neoen ausztrál leányvállalata egy, Sydney közelében épülő napelemes erőművel kombinált gigantikus akkumlátortelepre adott be terveket. Két év múlva már működne is.

500 megawatt (MW) napelemes teljesítményre és 1000 MWh akkumulátoros kapacitásra lesz képes az a létesítmény, amit a Neoen az ausztrál főváros közelében tervez megépíteni - adta hírül az ausztrál napelemes magazin. Az egyszerűen csak a "nagy nyugati akkumulátor" névvel illetett projekt a kontinensnyi ország legnagyobb akkus energiatárolási egysége lenne, ráadásul a franciák nem bonyolítanák túl: szerintük az pontosan ugyanúgy működne, mint bármelyik más új-dél-wales-i egység.

Szükség lesz hozzá új távvezetékre is, de leginkább: sok pénzre. A Neoen becslései szerint a beruházás 300-400 millió dollárba kerülhet. A Sydney-től alig 100 kilométerre nyugatra lévő helyszínen (a több mint 50 év termelés után már leszerelt Wallerawang szénerőmű és az 1974 óta működő Lidsdale szénrakodó létesítmény közelében) az építkezést már jövőre elkezdenék, s 2023-ban már be is kapcsolnák az egységet a rendszerbe. A cég úgy számol, hogy a telep paramétereinek köszönhetően számos új szolgáltatást vezethet majd be az árampiacra.

Az asztrál állam 2030-ig 12 GW új megújuló energiatermelő kapacitást szeretne a hálózaton látni - ehhez (az időjárásfüggő zöldenergiás termelők kiegyenlítéséhez) lehet az egyik kulcs a Neoen-féle óriási méretű akkumulátortelepek építése. A cég e területen nem kezdő, övék a világ jelenleg legnagyobb lítium-ion akkumulátora Hornsdale-ben, és éppen tavaly ütötték nyélbe Viktória állammal azt a szerződést, mely alapján egy 300 MW / 450 MWh méretű telepet építenek majd Geelong külterületén.