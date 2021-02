Oroszország világszerte értékesítené vakcináját

Oroszország szeretné, ha a Szputnyik V oltóanyagot külföldön is forgalmaznák, jelentette ki a Kreml szóvivője. Eddig 15 ország jelentkezett, hogy venne belőle. Az Európai Gyógyszerügynökség elkezdett tárgyalni Moszkvával - adta hírül az Euronews hírcsatorna.

Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy gyártsák a vakcinát EU-ban is.

Egyelőre tizenöt ország szeretne az orosz vakcinából, de Oroszország reméli, hogy a szám növekedni fog. Az Európai Unióban csak Magyarország forgalmazza a Szputynik V oltóanyagot, de egyre több ország érdeklődik iránta. Köztük Franciaország is, jelentette be Emmanuel Macron államfő - számolt be a fejleményről az AP-re hivatkozva az Euronews.

"Néhány héttel ezelőtt szakembereket küldtem Oroszországba, hogy megismerkedjenek az ottani csapattal. A misszió sikeres volt. Több tanulmányban láttuk, hogy a Szputnyik vakcina hatásos a koronavírus-ellen, de nem forgalmazhatjuk Franciaországban addig, amíg az orosz gyártó forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet nem nyújtott be a mi hatóságainkhoz - mondta Emmanuel Macron francia elnök.

Az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az orosz védőoltás biztonságosságát, mielőtt zöld utat adnának neki. A Lancet orvosi szaklap cikke szerint az előzetes vizsgálat szerint a Szputnyik V hatékonysága 91 százalékos.