Szlovákia is leállította az olajimportot

Már Szlovákiába sem folyik az orosz olaj, pedig a szomszédos állam szintén a Barátság vezeték déli ágához csatlakozik, akárcsak Magyarország. Az oroszok nem árulják el, hogyan akarják megszüntetni a nyersolajba került szennyezést.

Oroszország tárgyalások kezdeményezett Fehéroroszországgal, Lengyelországgal és Ukrajnával arról, hogyan oldják meg az ezekbe az országokba exportált kőolaj szennyezettségének problémáját - vette át a Reuters hírét a Moscow Times. A Barátság kőolajvezeték északi ágához csatlakozó országok leállították az importot, mivel a nyersolajba olyan vegyi anyag keveredett, ami veszélyezteti az olajfinomítókat.

Hozzájuk csatlakozott Szlovákia is, amely a Barátság déli ágának egyik célállomása Csehország és Magyarország mellett. Egyes kereskedők arról tájékoztatták a hírügynökséget, hogy a csehek is leállították az importot, ám ezt az ottani vezetékrendszer üzemeltetője, a Mero cég cáfolta. Magyarország esetén az MTI hírét vették át: eszerint a Mol tisztában van a gonddal és folyamatos ellenőrzéseket végez. Ezt az információt a Napi.hu is megkapta az olajcégtől, ám a Reutersnek megkeresésére nem reagáltak a Molnál.

A probléma forrása egy ismeretlen orosz olajkitermelő cég, amely nem távolította el a nyersolaj felszínre hozatalához használt vegyi anyagot az vezetékbe pumpált nyersanyagból. Az orosz Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint a vezetékrendszert üzemeltető Transznyefty és más vállalatok kidolgozták a szennyezés semlegesítésének tervét, ám nem árulták el, hogy ez mit jelent konkrétan. Erről fognak tárgyalni az importőr országok képviselőivel. Eközben szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a Barátságon érkező olaj kiesését nem lehet teljesen pótolni más forrásokból.