A Szputnyik V. körül továbbra is különös EU-s adminisztrációs anomália van

Az Európai Gyógyszerügynökséghez még nem érkezett kérelem az orosz Sputnik vakcina engedélyeztetésére - közölte a Wiwo.de lap, amely szerint különös, hogy a német kormány így is fel akarja használni az oltási kampányában. Magyarország ezt külön engedéllyel tette meg.

Berlin támogatásától függetlenül az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még nem kapott kérelmet az orosz Szputnyik V.-oltás enegedélyeztetésére. A Paul Ehrlich Intézet megerősítette a WirtschaftsWochénak, hogy az EMA tudományos tanácsadási folyamatát kezdte csak meg az orosz gyártó. Az EMA hangsúlyozza, hogy eddig nem érkezett jóváhagyási kérelem.

Az orosz állami alap, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap, amely a vakcina nemzetközi marketingjéért felel, azt állítja, hogy már január végén benyújtottak egy kérelmet. Azonban csak a HMA-tól, az Európai Gyógyszerhatóságok Szövetségétől kapott eddig egy igazolást arról, hogy kezdeményezték az engedélyeztetési eljárást. Vagyis valami kavarás van az orosz vakcinák körül.

A Szputnyikot eddig 35 országban használják oltásra, köztük az EU tagállam, Magyarországon, amely viszont saját hatáskörben adott veszélyhelyzeti engedélyt a terméknek.

Németország támogatást biztosít Oroszországnak az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V oltás európai uniós engedélyeztetéséhez - mondta Angela Merkel német kancellár még január 21-én, azóta többször is jelezte a német kormány, hogy felhasználnák a vakcinát, ha rendelkezésre állna.

Magyarországon már oltanak is vele, az első 20 ezer oltására elég szállítmány február elején meg is érkezett, és a regisztrált 60 év felettiek oltására felhasználták a megyei kórházak oltópontjain. Hétfő este pedig újabb 100 ezer darabot kaptak. Viszont várhatóan az orosz gyártó nem tudja tartani a vállalását, mert termelési kapacitásai szűkösök, Oroszországban is keveslik az elérhető mennyiséget belőle.