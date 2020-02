Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Találkozóra várja Merkel Orbánt, példát statuálhatnak a Néppártban

Február 10-én találkozik egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár. A kormányfő a német kereszténydemokrata CDU vezetőjével is egyeztet majd. A Welt am Sonntag szerint az Európai Néppártban a Fidesz miatt új precedenst teremtenek és elszámoltatják a populizmussal kacérkodó pártokat.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök közvetlen konfliktusban van Angela Merkellel és Annegret Kramp-Karrenbauerrel a Fidesz Európai Néppártban maradását érintő vitában. Orbán ezért február 10-én Berlinbe utazik, amint azt a Welt am Sonntag több forrásból is megtudta. A magyar kormányfő két külön megbeszélésen egyeztet Merkel kancellárral, valamint a védelmi miniszterrel és a CDU elnökével, Kramp-Karrenbauerrel. A német lap szerint Orbán azt akarja kipuhatolni, hogy számíthat-e német testvérpártjaira a Fidesz EPP-tagságáról szóló vitában, valamint pártja továbbra is az Európai Néppárt (EPP) tagja lehet-e, és ha igen, milyen körülmények között.

Lassan egy éve húzódik a Fidesz helyzetének feloldása az Európai Néppártban, amelyben több párt is kérte a magyar kormánypárt kizárását, de végül márciusban csak felfüggesztették az európai szövetségben a hazai szervezetet (a KDNP viszonyát egyelőre nem kezdték ki.) Már most hétfőn Donald Tusk a "három bölcs" véleménye alapján próbálta rendezni a kérdést, de az ügy nem mozdult ki a holtpontról: a Fidesz továbbra is fel van függesztve, de az EPP-tagjai megállapították, hogy Magyarországon a civilek helyzete, a sajtószabadság kérdése, vagy a jogállamiság állapota nem javult.

Ezért - a Welt am Sonntag szerint - egy új ötlet terjed a CDU-ban az Orbán Viktorral és pártjával való konfliktus rendezésére: az utólagos feltárás helyett rögzítenék az EPP alapelveit és értékeit egy új szerződésben. Ez nemcsak a magyar tagpárt jövőbeli viselkedésének mérésére szolgálna, hanem más lehetséges jövőbeni vitákat is ez alapján rendeznének az európai jobboldali pártcsaládban.

A bajor kereszténydemokrata CSU figyelmeztetett a helyzetben, hogy óvatosnak kell lenni ezen elvek meghatározásakor. Monika Hohlmeier, a CSU EP-képviselője azt nyilatkozta: "Mindent meg kell tenni, hogy a Fidesz az EPP-ben maradjon. Orbán Viktor kormánya gazdasági szempontból példaértékű munkát végzett, de a jövőben biztosítania kell a jogállamiságot!"