Trump vádemelési eljárásában ismét felmerült a magyar kormányfő neve

Orbán Viktor neve is felmerült abban a vallomásban, amelyet David Holmes, az Egyesült Államok kijevi nagykövetségének tanácsosa tett a Donald Trump ellen indított alkotmányos vádeljárás tanúmeghallgatásai során - írja a 444.

" - Hallott arról a sajtótájékoztatóról, amit Putyin elnök 2017 februárjában Magyarország miniszterelnökével, Orbánnal tartott, és amin Putyin azokat a vádakat emlegette, hogy valójában Ukrajna avatkozott be 2016-ban az amerikai választásokba?

- Elhiszem magának, hogy ezt akkor mondta. Tudatában vagyok, hogy mondott ilyet, igen." - idézi a vallomás részletét a portál.

A magyar miniszterelnök neve már más, korábbi vallomásokban is felmerült az ügy kapcsán. Alexander Vindman alezredes, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács ukránfelelőse, illetve Fiona Hill oroszügyi főtanácsadója egybehangzóan állították, hogy Orbán márciusi washingtoni találkozójukon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Trump megvetően gondoljon az ukránokra. Hill és Vindman még azt is elmondták, hogy a nemzetbiztonsági stáb meg is akarta akadályozni Trump és Orbán személyes találkozóját, mert tartottak tőle, hogy Orbán valótlanságokkal fogja tömni Trump fejét az ukránokról. Végül is a magyar kormány az, amely évek óta akadályozza Ukrajna és a NATO kapcsolatának elmélyítését. Mindkét tanú nagy jelentőséget tulajdonított a találkozónak, amennyiben az legalábbis ráerősített Trump legrosszabb ösztöneire - írja a 444.

Holmes perdöntő párbeszéd fültanúja volt

A vizsgálat szempontjából fontos részlet, hogy David Holmes hallotta, amint Gordon Sondland, az amerikaiak EU-nagykövete, - akinek elvben semmi köze sem volt Ukrajnához -, telefonon arról beszél Trumpnak, hogy Zelenszkij ukrán elnök "imádja" Trumpot, és "kész bármit megtenni, amit csak kér", beleértve annak a nyomozásnak a megindítását, amit Trump látszólag annyira akar.

Ez egyrészt bizonyíték lehet arra, hogy Trump személyesen is egyeztetett a nyomásgyakorlásról, másrészt kellemetlen helyzetbe hozta Sondlandet, akinek korábbi, eskü alatt tett vallomása szerint fogalma se volt róla, hogy Trump konkrétan Biden elleni nyomozásra akarja rávenni az ukrán kormányt.

Sondland volt az is, aki korábban szintén eskü alatt tagadta, hogy Trump valamit valamiért alapon függesztette fel az Ukrajnának szánt hadisegélyt, hogy aztán az őt követő tanúk vallomásai után hirtelen mégis eszébe jusson, hogy ez történt. Trump és a republikánusok kezdetben tagadták ezt, Trump még a Zelenszkijjel folytatott július 25-i telefonbeszélgetése hiányos leiratára is akként hivatkozott, mint bizonyíték arra, hogy nem volt ilyen, pedig már abból is látszott, hogy az elnök "szívességet kér" cserébe az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatásért.