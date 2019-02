Újabb atomerőmű építésre kerül nagy kérdőjel

Az Egyesült Államokban ismét bajba került az utolsó nukleáris erőmű-bővítési projekt: a beruházási költségek elszálltak, a korábbi csúszásokat most egy újabbal fejelhetik meg.

Ha elkészül, az Alvin W. Vogtléről elnevezett nukleáris erőmű lesz a legnagyobb amerikai atomerőmű. Már ha elkészül. A dolgok jelenlegi állása ugyanis éppen arrafelé mutat, hogy a 2016 óta csúszó beruházás, aminek során két új reaktor megépítésére elköltöttek több mint 25 milliárd dollárt, végül talán be sem kapcsolják.

Az egykori II. világháborús pilótából lett Georgia állam villamos energia ellátásáért felelős cégeit vezető Alvin W. Vogtle-ről elnevezett erőműkomplexum az egyik fiatal amerikai nukleáris létesítmény. Burke megyében, a Savannah folyó partjára épült kétreaktoros erőmű összesen 2430 megawatt teljesítményre képes, miután a Westinghouse azokat 1987-ben, illetve '89-ben a hálózatra kapcsolta.

Éppen tíz éve, 2009-ben a szabályozó hatóság (Nuclear Regulatory Commission - NRC) pedig további 20 éves üzemidőhosszabbítást engedélyezett a két reaktor számára. Ekkor már megvolt az elhatározás, hogy - ahogyan Paks II. kapcsán is hivatalosan elhangzik: - "kapacitásbővítést" végezzenek, és további, több mint 2000 MW termelőerő kerüljön a rendszerbe. Ehhez két új reaktor építéséről döntöttek, majd a hosszas előkészítő munkákat követően 2013-tól meg is kezdődött az építés.

Gyakorlatilag már akkor szövetéségi és állami támaszra volt szükségük, és 2017-ben, miután a Westinghouse csődöt jelentett, a Trump-kormányzat újabb (máig az utolsó) hitelgaranciát adott is a projekthez. Korábban, még Obama elnöksége idején szintén hasonlóan jártak el, így a friss, 3,7 milliárd dolláros mentőövvel a georgiai atomerőmű-építésben összesen 12 milliárd dolláros hitelgarancia került. Vagyis: majdnem annyi, amennyibe eredetileg bele kellett volna férnie a komplett beruházásnak.

Az szóba se került, hogy a projekttel leálljanak; Rick Perry energiaügyi miniszter (aki legutóbb a balkáni, illetve a magyar gázellátás jövőjével kapcsolatban került a hírekbe) szerint fontos ebben a projektben az amerikai kormány támogatása. "Azt hiszem, az atomenergia jövője az Egyesült Államokban fényes, és remélem, hogy bővítheti az amerikai vezető szerepet az innovatív nukleáris technológiákban" - nyilatkozta másfél éve Perry a Wall Street Journalnak. A Vogtle projekt ekkorra pedig már túlnőtt a 25 milliárd dolláros költségkereteken is.



Getty Images Vogtle: elszálltak az árak, tovább csúszhat az építkezés befejezéseGetty Images

A Southern Co. 2017-ben úgy kalkulált, hogy bár ismét megcsúszik a projekt befejezése, de 2021 elejére akár végezhetnek is az építkezéssel, és be lehet fejezni végre az utolsó, még folyamatban lévő nukleáris reaktorépítést az Egyesült Államokban. A Gerogia Power saját oldalán ugyan egy, 20 éves elkötelezettségről szóló írás a legfrissebb elérhető szöveg, de a Cleantechnica információi szerint hamarosan bejelentik: az építkezés még tovább csúszik.

Az eredetileg 2016-ra befejezni ígért projekt építői a másfél évvel ezelőtt kapott hitelgarancia idején agresszív projektfiniselést ígértek. Ám a félévente kötelezővé tett helyzetjelentés legfrissebb verziója - a Cleantechnica szerint - már azt tartalmazza, hogy a Georgia Power további hat hónapos csúszás kényszerét vázolta fel, mely további 1 milliárd dolláros költségnövekedést is eredményezhet.

A szükséges berendezések és a biztonsági technológiák drágulásával indokolt helyzet sok más mellett azt is eredményezi, hogy a szövetéségi állam átlagfogyasztói évente 100 dollárral magasabb villanyszámlát kénytelenek fizetni - effektíve a semmiért. Ráadásul: garancia arra továbbra sincs, hogy ez az erőműbővítés valaha be is fejeződik. Volt már rá példa az Egyesült Államokban: Dél-Karolniában a Virgil C. Summer projectet a sorozatos késések és költségtúllépések után egyszerűen otthagyták befejezetlenül.

Tévé, rádió

Lengyelországban a Február elején a cseh ipari miniszter a tévében szólta el magát: náluk idén sem indul el a nukleáris reaktorprojekt, mivel a finanszírozás kérdése nem tisztázott. A Temelini erőműbe tervezett két új blokk tervét 2014-ben adták fel, a paksi rokonnak tekinthető Dukovany atomerőmű bővítése pedig így egyelőre továbbra is csak vízió marad.Lengyelországban a rádióban hanzott el az energiaügyi tárca illetékes vezetőjétől, hogy ők viszont két erőművet is építenének. Józef Sobolewski januárban beszélt arról, hogy 2043-ig építenek egy-egy erőművet az ország északi, illetve középső részében, s ezek összkapacitása több mint négyszerese lehetne majd a Paksi Atomrerőművének. A lengyel vízióval kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy eredetileg (még tavaly novemberben is) 2040-es céldátummal szerepelt mindez, és a hat reaktoros elképzeléseel kapcsolatban Krzysztof Tchórzewski energiaügyi miniszter csupán addig jutott, hogy bár mindez "megoldás lehet a lengyel energiagondokra", a beruházási költségeket azonban még nem tudják megbecsülni.

A több mint 9 milliárd dolláros dél-karolinai atomerőmű építés körülményeit - mely egyébként szintén egy már meglévő erőmű két új blokkal történő kibővítéseként indult - jelenleg is vizsgálják. A beruházással kapcsolatosan - mely jelentős mértékben előidézője volt a Westinghouse bedőlésének is - csalásokról, szabálysértésekről és kötelezettségszegésekről szólnak a médiában megjelenő írások. Meg arról, hogy az ehhez anyagi fedezetet jelentő hitel törlesztése mintegy 700 ezer dél-karolinai fogyasztó villanyszámláján keresztül történik.

Ha a Vogtle projekt hasonló módon végződik, az az amerikai adófizetőknek - a szövetségi hitelgaranciáknak köszönhetően - szintén milliárdokba fog kerülni.