Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Uniós eljárás indult a brexittől "megszédült" britek ellen

Az Európai Bizottság felszólító levél elküldésével kötelezettségszegési eljárást indít Nagy-Britannia ellen, mert még mindig nem jelölte meg az új uniós bizottságba szánt biztosjelöltjét - közölte az Európai Bizottság csütörtökön.

Az uniós bizottság elemezte az Egyesült Királyság november 13-án érkezett válaszát Ursula von der Leyen megválasztott európai bizottsági elnök korábban küldött, Londont az uniós szerződésből fakadó kötelezettségeire emlékeztető két levélre. Ennek alapján úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Királyság megsértette a szerződésekben foglalt kötelezettségeit - írja az MTI.

Az Egyesült Királyságnak legkésőbb november 22-ig kell válaszolni az uniós bizottság felszólítására, illetve orvosolnia kell az elmaradást. A rövid határidőt az a tény indokolja, hogy a következő Európai Bizottságnak minél előbb hivatalba kell lépnie.

Mint közölték: az Egyesült Királyság levelében azt írta: nincsen abban a helyzetben, hogy javaslatot tegyen új biztosjelölt személyére a közelgő, december 12-re kiírt előrehozott parlamenti választásokra való tekintettel.

Az Európai Bizottság ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy a kialakult uniós ítélkezési gyakorlatnak megfelelően egy tagállam nem hivatkozhat a nemzeti jogrendszerében fennálló rendelkezésekre az uniós jogból eredő kötelezettségek be nem tartásának igazolására.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó cikkével összhangban az Európai Bizottság felkérte az Egyesült Királyságot, hogy a november 22-ig terjedő határidőn belül nyújtsa be észrevételeit. Ennek elmaradása esetén a bizottság indokolással ellátott véleményt bocsáthat ki, következő szintre emelve ezzel a kötelezettségszegési eljárást - közölték.

Újabb csúszás jöhet az ügy miatt

Az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság november elsején lépett volna hivatalba, azonban ezt három - a magyar, a román és a francia - biztosjelölt európai parlamenti elutasítása miatt el kellett halasztani.

A jelenlegi cél december elseje, noha vélemények szerint ez sem tartható, miután a megválasztott elnök felkérte a kiválásra készülő Egyesült Királyság kormányfőjét, hogy nevezze meg ő is a jelöltjét, mondván, ez jogi kötelessége a Brexit halasztása miatt, még ha korábban ez ellen is foglalt is állást.

A teljes biztosi testületről még az Európai Parlament plenáris ülésének is szavaznia kell. Információk szerint az uniós jogászok között megoszlik a vélemény arról, hogy az EP szavazhat-e az új uniós bizottság összetételéről a brit biztos jelölése nélkül is. Ha arról születik döntés, hogy szükséges a brit jelölés, további csúszás várható.

Ha azonban minden a tervek szerint halad, akkor a parlamenti szavazásra november 27-én kerülhet sor. A csúszás miatt Jean-Claude Juncker mostani elnök és a biztosi testület jelenlegi tagjai maradtak a posztjukon ügyvivőként.