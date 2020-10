Válság jön a magyar autóiparban és gazdaságban, ha nem lesz egyezség a brexitben

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság is beláthatatlan gazdasági károkat szenvedne, ha a formális brexit egy kereskedelmi megállapodás nélkül történne. Magyarországon az autóipari gyártók kerülnének válságba, ha ez nem történik meg, ami az egész magyar gazdaságra kihatna - mondta el Kumin Ferenc nem rég kinevezett londoni nagykövet a Sunday Express brit lapnak.

Magyarország is azt szeretné, ha az EU prioritásként kezelné, hogy megállapodásra jusson Nagy-Britanniával a biztonsági és bevándorlási ellenőrzési kérdésekben, valamint létrejöjjön egy mindkét félnek előnyös kereskedelmi megállapodás. Az EU stratégiája szerinte az, hogy kevés engedményt tegyen az utóbbiban, mondván, hogy az Egyesült Királyságot jobban megviseli majd a megállapodás nélküli tényleges kilépés. A múlt héten eszerint nyilatkozott Emmanuel Macron francia elnök is, aki azt állította, hogy a briteknek "sokkal több vesztenivalója van" a kereskedelmi egyezség nélkül - mondta el Kumin Ferenc, az Egyesült Királyságba delegált magyar nagykövet a Sunday Expressnek nyilatkozva.

A lap szerint Kumin megjegyzései azt mutatják, hogy Európában már több kormány kezdi felismerni megállapodás nélküli brexit valós következményeit, miközben a koronavírus-járvány már nagyon sújtja az EU-tagállamok gazdaságait.

"Mind a két oldalon nagyon sokat veszíthetünk. Az EU érdeke is a megállapodás, még akkor is, ha néha úgy érződik, hogy ezt elfelejtjük" - mondta el Kumin, aki példákat is hozott, hogy a magyar gazdaságra milyen káros hatása lenne a brexit. Első sorban az autó- és autóalkatrész-gyártókra hivatkozott, akik évente mintegy 400 000 járművet gyártanak Magyarországon, valamint beszállítóként vesznek részt a legtöbb autómárka számára. A késztermékek egy jelentős része pedig a brit piacra kerül.

"Sok-sok autóipari termék, gépkocsi, prémium autó gyártói vagyunk, amelyek jó lenne, ha eljutnának az Egyesült Királyság piacára. Nem akarunk semmilyen hátrányos tényezőt ezen iparág számára, mert az azonnal érinti a magyar gazdaság egészét" - tette hozzá a magyar nagykövet, aki szerint nagyon fontos lenne a brit megmaradása más termékek gyártói számára is.

Mivel Michel Barnier visszatért az Egyesült Királyságba és a hétvégén folytatódnak a tárgyalások, Kumin elmondta, hogy továbbra is bizakodó, hogy sikerül megállapodást kötni, de megjegyezte, hogy a tagállamoknak kevés hatása van az eredményre. A lap szerint nyomást is helyeznek az uniós főtárgyalóra, Barnier-re, hogy sikerüljön dűlőre jutni.

"Természetesen látjuk a nehézségeket. Ami a halászatot illeti, Magyarország nem közvetlenül érintett, de megpróbáljuk megérteni mindkét fél álláspontját. Csak reméljük, hogy a tárgyalóasztal mindkét oldalán van elegendő bölcsesség ahhoz, hogy végül megoldást találjunk" - mondta a tengeri halászati jogokat érintő vita kapcsán.

Kumin szerint az illegális migráció elleni harcban is fontos partner az Egyesült Királyság, és ezt a V4-es tagállamok mind így látják.

Az unióra gyakorolt negatív hatása még nem látszik a brexitnek, de a válságot jelentősen felerősítette az Egyesült Királyságban a kilépés, miközben a koronavírus-járvány miatti válság is megtépte a gazdaságot.