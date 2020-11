Váratlan hír a koronavírusról: nagyobb a titok, mint gondoltuk

A kínai állami propaganda gőzerővel tolja a "bizonyítékokat" arról, hogy a koronavírus-járvány valójában nem is Vuhan városának egyik állati termékeket is kínáló piacáról indult, hanem külföldről került az országba. Érdekes, hogy ezt a lehetőséget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem zárja ki. Washingtonban egyesek az öklüket rázzák Peking és a WHO felé.

A kínai média felpörgette arról szóló tudósításait, amelyek szerint nem Kínából indult a koronavírus világhódító útjára - írja a Financial Times. Koronavírus: vasszigor a németeknél Egymás után jelennek meg a hivatalos sajtóban azok az elméletek, amelyek azt "bizonyítják", hogy a kórokozó kívülről került az országba, majd ott okozott a világon először járványt. A cikkek nyilván nem véletlenül azt megelőzően szaporodtak el, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elindítja vizsgálatát a Covid-19-járvány forrásának tisztázására. A hivatalos pártlap, a Zsenmin Zsipao a Facebookon megjelent posztjában azt írta kínai szakértőkre hivatkozva, hogy "minden rendelkezésre álló bizonyíték" arra utal, hogy a járvány nem a kínai Vuhan városában kezdődött. Ezt követően egymást követik a kínai tisztviselők és kutatók fejtegetései, amelyek kétséget ébresztenek azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus egy vuhani állati termékeket forgalmazó piacon került át először állatokról az emberre. Összeesküvés-elmélet Az egyik elmélet szerint a vírus fagyasztott élelmiszer-szállítmányokon érkezett Vuhanba, vagy az élelmiszeren, vagy a csomagolásán, és a helyi piac, amelyen értékesítették, csak közvetítőként játszott szerepet a járvány kitörésében. Ha visszagondolunk a járvány első heteire, akkor most már eszünkbe juthat, hogy a tenger gyümölcseit is áruló piacon az első gócpont a fagyasztott termékek szekciója volt - idézi vissza emlékeit Vu Cun-ju a Kínai járványhivatal vezető virológusa. Ez arra utal, hogy fagyasztott tengeri termékeken érkezett a vírus a vuhani piacra. A kínai szakértők e kijelentéstől függetlenül is meg vannak győződve arról, hogy a csomagolás nagy veszélyt jelent a vírus terjesztése szempontjából. Úgy válik, hogy a kórokozó sokáig aktív marad a fagyos környezetben is. Kínán kívül azonban az az általános vélemény a hozzáértők körében, hogy a fagyasztott termékek szállítása elhanyagolható szerepet játszik a járvány terjedésében. Patkósdenevér A szakértők általában úgy vélik, hogy a szép nevű Sars-Cov-2 vírus eredendően patkósdenevérekben alakult ki. Ezt azzal bizonyították, hogy az ezekben állatokban talált és az embereket fertőző kórokozó között erőteljes genetikai hasonlóságot mutattak ki. Az azonban nagy titok, hogy hol és miként került át az emberekbe. Minden zavaros és tisztázatlan ekörül - mondja Yanzhong Huang, a New York-i Council for Foreign Relations közegészségügyi intézet vezető munkatársa. A kínai kormány ugyan azt állítja, hogy nyitott a járvány keletkezésének kivizsgálására, ám a WHO első szakértői csoportját, amelynek a kutatás irányait kellett meghatároznia, nem engedték be Vuhanba. Ezzel természetesen kivívták a washingtoni kormány bírálatát. Érdekesebb ennél, hogy a WHO kutatási terve összhangban van a kínai hivatalos állásponttal, mármint azzal, hogy a járvány valódi forrását a nevezetes vuhani piacon kívül kell keresni. Az USA-Kína kapcsolatoknak nem tesz jót a pekingi vezetés szisztematikus próbálkozása arra, hogy a pandémia forrását Kínán kívülre helyezze. Donald Trump, a még hivatalban lévő amerikai elnök többször támadta a WHO-t azzal, hogy túlságosan kesztyűs kézzel bánik a koronavírus-járvány ügyében Kínával. Huang attól tart, hogy az új vizsgálat csak még inkább átpolitizáltabbá teszi az ügyet, ami megnehezíti, hogy független, átlátható és átfogó vizsgálati eredményt kapjunk a járvány eredetéről, amelyet mindenki el tud fogadni.