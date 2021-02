Ez vár a világra a járvány után, új előrejelzés érkezett

Az amerikai részvénypiac felülteljesítő marad, Kína nem éri utol 2050-ig az Egyesült Államokat. Viszont magasabb lesz az infláció, miközben a kamatok alacsonyan maradnak - írják nagyon hosszú, 30 éves előrejelzésükben a Capital Economics nevű elemzőcég szakértői. A feltörekvő országok átmeneti lépéselőnye hamar elolvad.

Hiába gondolják sokan az ellenkezőjét, nem hoz tartós változást a globális gazdasági folyamatokban a Covid 19-es járvány, az élet várhatóan egy-két év alatt visszatér majd a korábbi kerékvágásba - írják hosszú távú, 2050ig szóló kitekintésükben a Capital Economics nevű elemzőcég szakértői.

A pandémia nem fogja gyengíteni tartósan a globális gazdasági növekedést. A cég elemzői szerint az oltásoknak köszönhetően az üzleti aktivitás hamarosan beindul világszerte és a gazdaságok visszatérnek a járvány előtti pályájukra. Lesznek olyan változások az emberek viselkedésében, amelyek tartósan megmaradnak azonban ezek nem fogják negatívan befolyásolni a világgazdaság teljesítményét.

Az elmúlt hetekben hónapokban jobban teljesítettek a feltörekvő gazdaságok a fejlett országoknál, azonban a Capital Economics szakértői szerint túl korai lenne még leírni a fejlett gazdaságokat. Ezek technológiai előnye ugyanis a termelékenység növekedésével segíti legyőzni azt a hátrányt, amelyet a társadalom elöregedése jelent. Ez a folyamat csak erősebbé vált a járvány következtében, az ugyanis jelentősen felgyorsította és évekkel előbbre vitte a digitalizációt.

Eközben a feltörekvő gazdaságok járvány alatt mutatott relatív gyorsulása alábbhagy majd. Persze ezekben az országokban a gazdasági növekedés mértéke továbbra is a fejlett országoké felett várható, azonban korántsem olyan mértékben, mint a közelmúltban. Ráadásul a sokat dicsért reformfolyamatok is sok helyen akadozni látszanak, s a globalizáció ellenes hangulat is erősödik. Az elemzőcég szerint Kína járványra adott válasza csak arra volt jó, hogy konzerválja az ország gazdaságának strukturális problémáit, s emiatt az ázsiai ország gazdasága 2050-ig nem is fogja túlszárnyalni az Egyesült Államokét.

Ami fontos változás az az, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozók a jövőben a korábban becsültnél várhatóan nagyobb mértékben fogják tolerálni a magasabb inflációt. A következő néhány évben ez egyébként nem jelent problémát, mivel a pénzromlás üteme valószínűleg rövidebb távon átlag alatti maradhat. Azonban 5-10 éves távlatban ez már komoly gondot jelent majd. Nagyon valószínű, hogy a döntéshozók úgy ítélik majd meg, a magasabb infláció elviselhető, ha cserébe más gazdaságpolitikai célkitűzések teljesülnek. Az infláció emelkedése várhatóan az Egyesült Államokban lesz a leginkább érezhető a fejlett országok közül - írja az elemzés.

Mindeközben a reálkamatok változatlanul a negatív tartományban maradnak. Ez azt jelenti, hogy a bankbetétekkel elérhető kamat nagysága alatta marad a pénzromlás ütemének, így a megtakarítók vagyona reálértelemben csökkenhet. Erről az alacsony szintről csak nagyon lassan és nagyon apró lépésekben várható elmozdulás az előrejelzés szerint a következő 30 év során. A járvány igazi következménye az lesz, hogy az egész világ megengedőbb lesz az államadósságok magasabb szintjével szemben. A hatalmas adósságállományokat egyrészt a kamatszintek alacsonyan tartásával, másrészt az inflációval szembeni nagyobb toleranciával kezelik majd a döntéshozók, jegybankárok.

A járvány másik hatása az lesz, hogy előbbre tolódik majd a globális olajfogyasztás csúcsa. Ez 2030-ra várható, s ez nem csak az olajárat tartja majd nyomás alatt, de megnehezíti egy csomó, az olajbevételektől függő feltörekvő ország számára az alkalmazkodást és átállást. Az elemzés szerint az átalakulás nyertesei azok azok a nyersanyagtermelők lesznek, amelyek megfelelő forrásokkal rendelkeznek a környezet-barátabb energiaformákra való átálláshoz.

Ugyanakkor az, hogy a gazdaság zöldebb technológiákra áll át, nem jelenti azt, hogy a növekedés emiatt lassulna. A Capital Research szakértői szerint a klíma-barátabb technológiákra való átállás növekedésre gyakorolt negatív hatásaival kapcsolatos félelmek alaptalanul túlzók. Sőt, ez inkább serkentheti a fellendülést és sok szektorban a termelékenység növekedését is eredményezheti.

Úgy látják, eközben megmaradhat az amerikai részvények felülteljesítése a hosszabb lejáratú államkötvényekkel szemben. Az amerikai részvények árazása kétségtelenül sokban emlékeztet arra, mint amit a 29-es nagy krach, vagy a dotcom lufi kipukkadása előtt tapasztani lehetett - írják - ennek ellenére nem várható, hogy a 30-as, vagy 2000-es években látottakhoz hasonlóan alacsony hozamú évtized előtt állna a tőzsde. Sőt, a hosszú hozamok alacsony szintje miatt a mostani értékeltség egyáltalán nem tekinthető annyira feszítettnek.

Ahol komoly hatásai lehetnek a járványnak, az az ingatlanpiac. Önmagában nem hoz változást, viszont jelentősen felgyorsítja majd a korábban megindult átalakulási folyamatokat. Az otthonról végzett munka gyorsított térnyerése a korábban vártnál gyorsabban csökkentheti az irodák iránti keresletet és a befektetők által ott elért hozamokat. Az e-kereskedelem fellendülése eközben növelheti az ipari ingatlanok iránt keresletet.