Így intéz el egy országot az árfolyam

Lassan kezelhetetlen méretűvé kezd dagadni a vállalatok adósságállomány Törörszágban. A cégek egy jelentős része ugyanis dollárban adósodott el, amelynek lírában számolt árfolyama Erdogannak is hála, elszabadult. Egyre kétségbeejtőbb helyzetben az ország bankai.

Egyre nagyobb nyomás helyeződik a török bankokra a nagyvállalatok részéről, hogy alakítsák át azok devizában fennálló adósságait. A török vállalatok, köztük a legnagyobbak is korábban ugyanis előszeretettel adósodtak el idegen devizában, főleg dollárban és euróban, ezen hitelek azonban lassan törleszthetetlenné válnak a török líra árfolyamának elmúlt közel másfél évben bemutatott mélyrepülése nyomán - írja a Bloomberg.

A török líra árfolyama ugyan a tavaly augusztus mélypontokhoz képest némileg magához tért, azonban az amerikai dollár lírában számolt árfolyama még így is 50 százalékkal áll a 2018 év eleji szint felett. Ennek eredményeként a török vállalatok adósságállománya megugrott, az most az ország egy éves GDP-jének 40 százalékát teszi ki. Csak összehasonlításképpen, a közép- és kelet európai feltörekvő országokat és Dél-Afrikát is magában foglaló régió 10 legnagyobb gazdaságában ez a szint átlagosan 22 százalék.

Nagyon bizonytalan a jövőkép

Ráadásul a török bankok számára nem csak az a kérdés, hogy a mostanra drasztikus megváltozott körülményeket hogyan tudják kezelni, hanem az is, hogy hogyan tovább. Mennyire fog tovább romlani a hitelek minősége annak fényében, hogy a török gazdaság recesszióba került, s eközben egyre növekszik a politikai bizonytalanság. Egy újabb gyengülési hullám, de akár az árfolyam nagyobb kilengései is növelhetik az iparág kockázatát - mondta Tomasz Noetzel, a Bloomberg Intelligence elemzője.

A török bankok részvényeinek árfolyama már így kevesebb, mint felére esett az elmúlt években, ha a nagy hitelfelvevőek hiteleit újra kellene strukturálni, az tovább növelné terheiket. A bankok nyereségességét egyébként az elmúlt években már az is megviselte, hogy az Erdogan-kormányzat nem engedte jelentősen az elszabaduló infláció szintje fölé emelni a hitelkamatokat.

A bankok tartalékai a jövőbeni sokkokkal szemben veszedelmesen alacsony szintre süllyedtek - figyelmeztetett Noetzel. Eközben a nem teljesítő hitelek aránya idén már átlagosan 13,9 százalékkal emelkedett, most 19,3 milliárd dollárnak megfelelő összeget tesz ki. Ez azt jelenti szerinte, hogy a vártnál mélyebb recesszió, vagy a líra további gyengülése esetén a jelenleg a bankrendszerben megképzett 27 milliárd dollárnyi céltartalék lehet, kevésnek bizonyul majd.

Legutóbb a megújuló energetikával foglakozó Bereket Enerji Uretim nevű társaság kérte azt, hogy alakítsák át hiteleit. Vele együtt a török nagyvállalatok mostanra már 28 milliárd dollárnyi hitelt ütemeztettek el vagy alakíttattak át bankjaikkal, tavaly év végén még csak 18 milliárd dollár volt ez az összeg a Bloomberg számításai szerint. A hullám azonban várhatóan nem ér véget, az olyan nagyvállalatok, mint például az ország legnagyobb mobilszolgáltatóját alapító Cukurova Holding sajtóértesülések szerint szintén azt fontolgatja, hogy egy 2014-ben felvett 1,6 milliárd dolláros kölcsönét átütemezteti. De a a komphajózással foglalkozó IDO nevű cég is állítólag 500 millió dollárnyi hitelének újratárgyalására készül.

Kevésbé fáj a külföldnek

Ráadásul most 2008-hoz képest közel duplájára, 50 százalék közelébe nőtt a hiteleken belül azok aránya, amellyel a török cégek a hazai bankoknak tartoznak. A nem teljesítő hitelek aránya a teljes bankszektoron belül a jegybank adatai szerint februárban 4,11 százalékra emelkedett a 2018 eleji 2,95 százalékról, s előrejelzései szerint év végére elérheti a 6 százalékot is.

Törökországban ez elmúlt években szokás volt, hogy a nagy infrastrukturális projekteteket, mint például az új isztambuli reptér 11 milliárd dolláros fejlesztését rendszerint külföldi, jellemzően dollárban felvett hitelekkel finanszírozták, ezeket azonban általában belföldi bankok nyújtották. Azonban törlesztésük kétségessé válhat, hiszen a bevételek lírában képződnek majd, míg a hiteleket értelemszerűen dollárban kéne törleszteni.

Ahogy a Fitch fogalmazott legutóbbi jelentésében, a török bankok lírában denominált eszközei jelentősen leértékelődtek, s ez komoly negatív hatással van a bankok tőkemegfelelési mutatóira. Ezek ráadásul várhatóan tovább romlanak majd a líra gyengesége, a magasabb kamatok és a devizahitelesekre nehezedő nyomás miatt.