Még nagyobb zsúfoltság jön a reptereken

A további években is nagyon jól mehet majd a légitársaságoknak: folyamatosan nőnek a bevételeik és egyre többen utaznak repülővel. Eközben olcsóbbak lesznek a repjegyek, ami a gépek zsúfoltságához vezet.

Az IATA legfrissebb áttekintése szerint belátható időn belül továbbra is jól fog menni a légi közlekedési iparágnak. Már most is hosszú ideje jól megy: negyedik éve a tőkeköltség, azaz a hasonló kockázatú befektetésektől elvárható hozam felett fizet az iparág. Az előrejelzés szerint pedig idén 10,7 százalékkal több pénzt költenenek majd az emberek légi közlekedésre. Amit a 6,5 százalékkal több, 4,36 milliárd felszálló utas hoz majd össze tavalyhoz képest. Nem lesz annyira jó évük, mint tavaly, de így is lesz mit a tejbe aprítani bőven - írja az Index.

Viszont, hogy ez megvalósuljon, rekord helykihasználtságúak lesznek idén a járatok a világban, átlagosan 81,7 százalékra fogják feltölteni az ülőhelyeket. Az iparág egyébként átlagosan 64,6 százaléknál lenne nullszaldós. De jó hír az utazóknak: a repjegyárak továbbra is mennek le. Egy átlagos retúrjegy 380 dollár (103 ezer forint) lesz, ami 59 százalékkal alacsonyabb 20 évvel ezelőtthöz képest, ha az inflációt kiszűrjük.

Az emelkedő üzemanyagárak kissé betehetnek az üzletágnak: a kerozin tavalyhoz képest 24 százalékkal drágább, hordónként 84 dolláros. A légitársaságok profitját az emelkedő bérköltségek fogják vissza.

Az egy kilométerre jutó költségek 2016 eleje óta csaknem 10 százalékkal emelkedtek, ezt a növekedést 51 százalékban magyarázza a megugró kerozinár, 30 százalékban viszont a megugró munkaerőköltségek.

