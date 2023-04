Általában rengeteg alkalmazás van az emberek mobiltelefonján, amelyek többsége a felhasználói fiókot követel az igénybevételéhez. Idővel tehát ki sem látszunk a rengeteg profil mögül, ám a profil törlése olykor körülményes, vagy nem is lehetséges.

A Google most ezen kíván változtatni az Android platformon, az Apple példáját követve. A cég közölte, hogy új fióktörlési irányelvet vezet be az androidos alkalmazások körében, vagyis az olyan appokban, amelyek felkínálják egy fiók létrehozását, lenni kell egy egyszerű megoldásnak arra is, hogy törölni lehessen a profilokat.

A Google nem közölte a bevezetés pontos időpontját, csupán annyit, hogy valamikor 2024 elején várható, az Apple hasonló irányelve viszont 2022. június 30. óta van hatályban – írja a TechCrunch.

Az internetes óriáscég arra kérte a fejlesztőket, hogy december 7-ig válaszoljanak az alkalmazásuk adattörlésével kapcsolatos kérdésekre az Adatbiztonság űrlapon, amelyek később a Play Áruházban lesznek elolvashatók, és a felhasználók ezekből tájékozódhatnak majd az applikáció adatgyűjtési gyakorlatáról.

De nem elég, hogy lehetővé kell tenni az appokban az adattörlést, a Google azt is megköveteli, hogy ez a lehetőség könnyen megtalálható legyen az alkalmazáson belül, illetve azt is, hogy a fejlesztők a szervereikről is töröljék az adatokat.