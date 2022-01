Az Apple állítólag már 2020 óta dolgozik egy olyan új szolgáltatáson, ami révén az iPhone-ok bankkártyás fizetési terminálokként funkcionálnának. A projektet azzal indították, amikor mintegy 100 millió dollárért (32,2 milliárd forintért) felvásárolták a Mobeewave nevű kanadai startupot, amely olyan technológiát fejlesztett ki okostelefonok számára, amellyel a bankkártya készülékhez érintésével lehet fizetéseket elfogadni. A rendszer valószínűleg az iPhone NFC-chipjét használja majd, amellyel jelenleg az Apple Pay is működik.

Ahhoz, hogy a kereskedők ma elfogadhassanak fizetéseket iPhone-nal, olyan fizetési terminálokat kell használniuk, amelyek csatlakoztathatók a telefonhoz, vagy Bluetooth-on keresztül kommunikálnak vele. A közelgő új funkció ehelyett az iPhone-t fizetési terminálná alakítja át, így az olyan felhasználók, mint például a vendéglátóhelyek és a fodrászok, a hitelkártya vagy egy másik iPhone-készülék hátlapjára történő megérintésével fogadhatnak el fizetéseket - írja a Bloomberg.

Elsőre a lépés nem is a POS-terminálok gyártóira helyez nyomást, hanem a már említett, telefonhoz csatlakoztatható fizetési platformok piacát szüntetheti meg. Az Apple iPhone-ra szerelhető, a Block Inc. által gyártott Square piaca például teljesen megszűnhet. Ha az Apple bármelyik alkalmazás számára lehetővé teszi az új technológia használatát, akkor a Square továbbra is elfogadhat fizetéseket az Apple készülékein keresztül anélkül, hogy saját hardverrel kellene törődnie. Ha az Apple megköveteli a kereskedőktől, hogy az Apple Payt vagy saját fizetési rendszerét használják, az közvetlen konkurenciát jelenthet a Square-nek.

Nem világos, hogy a fizetéselfogadási lehetőség az Apple Pay részeként lesz-e brandelve. Vélhetően igen, mert a funkción dolgozó csapat az Apple fizetési részlegén belül dolgozik, mióta átvették a Mobeewave-től. Azt sem tudni, hogy az Apple egy meglévő fizetési hálózattal kíván-e partnerséget kötni a funkcióhoz, vagy egyedül indítja el azt. Ha utóbbi lépést választja, akkor az már a bankoknak is kellemetlenséget okozhat.

Az Apple a következő hónapokban kezdheti meg a funkció bevezetését egy szoftverfrissítéssel. A vállalat várhatóan a közeljövőben kiadja az iOS 15.4 első béta verzióját, amely valószínűleg már tavasszal végleges kiadásban kerülhet a fogyasztókhoz. Az Apple ezt az értesülést egyelőre nem erősítette meg.

A cupertinói cég az elmúlt években egyre inkább a fizetések területén is erősödött, 2019-ben indította el az Apple Cardot az Egyesült Államokban, és még abban az évben bevezette az Apple-készülékek részletfizetési lehetőségeit a hitelkártyán. Emellett az Apple Cash kártyát is kínálja a digitális fizetésekhez, és egy olyan Apple Pay szolgáltatáson dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy az emberek dolgokat vásároljanak, és később részletekben fizessék ki azokat - számolt be tavaly a Bloomberg News.

Nem az iPhone lesz az első készülék, amely a Mobeewave fizetési elfogadó technológiájával rendelkezik. A Samsung, amely támogatta a startupot, mielőtt eladta volna az Apple-nek, 2019-ben bevezette a hitelkártya-elfogadást egy érintéssel a készülékein. Azonban a fizetési területen a Samsung nem ért el sikereket, de az Apple Pay áttörést hozott (még Magyarországon is népszerű).