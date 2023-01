Az Apple áremelési hulláma Magyarországot sem kerüli el: február 13-tól új árakkal találkozhatnak a felhasználók. A drágulás az applikációkat és az alkalmazáson belüli vásárlásokat egyaránt érinti – írja a hvg.

Magyarországon kívül más európai országokat is érint a február 13-tól hatályba lépő Apple-áremelés. Norvégiában és az Egyesült Királyságában is beépülnek az új árak, ahogy Kolumbiában, Egyiptomban, Nigériában és Dél-Afrikában is a pénzromlás mértékének megfelelő korrekciót hajtanak végre.

Még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mekkora az áremelés mértéke. Az Apple indoklásként hozzáfűzte, hogy

időszakosan frissítenie kell az árakat az App Store-ban az árfolyam és az adómértékek változása miatt, ezért valószínű, hogy a cég a forint árfolyamának romlása miatt vezeti be az áremelést.

Az Apple-nél korábban is előfordult áremelés ebben az időszakban. A legutóbbi alkalommal az eurót használó országokban 0,99 euróról 1,19 euróra növelték az alkalmazások árát, ami 20 százalékos drágulást jelent.

Ezúttal sem valószínű, hogy csekélyebb áremelésre számíthatunk Magyarországon.