Behálózta Budapestet az Invitech

Egész Budapestet lefedő IoT-hálózatot adott át az Invitech Solutions - derül ki a vállalat közleményéből.

Átadták az Invitech Solutions Budapestet lefedő LoRa-technológiájú IoT-hálózatát (dolgok internete), ami nem mást takar, mint egy olyan nagy hatótávolságú megoldást, amely területi adottságoktól függően 10-15 kilométer körzetben képes képes biztosítani az eszközök kommunikációját - derül ki az Invitech Solutions közleményéből.

E technológia jól alkalmazható a nagyobb kiterjedésű, mobillefedettség vagy vezetékes energiaellátás nélküli területeken elhelyezett adatgyűjtő szenzorok információinak továbbítására, azaz a LoRa-alapú IoT-megoldások segítségével a közműszolgáltatók távolról is képesek leolvasni a fogyasztási adatokat, de a köztéri okos szolgáltatások is általánossá válhatnak (például világítás, közlekedés, parkolás), de az irodaépületek üzemeltetésének monitorozásában is újabb távlatok nyílhatnak, így például megvalósulhat egy létesítmény integrált felügyelete, illetve szükség esetén a riasztás és a beavatkozás is.

Az Invitechnek az ország több pontján futnak pilot programjai - mondta Horváth Balázs, a társaság stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. Egy vidéki nagyvárosban a helyi közműszolgáltató részére végeznek fogyasztásmérést szenzorok segítségével, Budaörsön okos közvilágítást tesztelnek, míg máshol az állattenyésztés hatékonyabbá tételében tesztelnek megoldásokat. Horváth szerint hamarosan az ország több pontján is jelen lesz a vállalat az IoT-megoldásaikkal.

Az Invitech Solutions a LoRa-technológia alkalmazása és fejlesztése terén együttműködik a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével (TMIT). A tanszék kutatói már több mint tizenöt éve foglalkoznak vezeték nélküli szenzorhálózatok kommunikációjával, IoT-technológiákkal és azok alkalmazásaival okos városokban vagy akár a precíziós mezőgazdaság területén - derül ki a közleményből.