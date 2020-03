Bezárt az iskola, mindenki laptopot vesz

Az iskolabezárások miatt az Extreme Digitalnál megduplázódott a notebookok és az Apple-eszközök forgalma - tudta meg a Buksza.

A kormány tanterven kívüli oktatási rendet vezet be hétfőtől, így a tanulók nem, de az igazgatóknak és tanároknak be kell menniük az intézményekbe. Digitális munkarend lép életbe - jelentette be még péntek este Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni lépések egyikeként az iskolák bezárást.

A digitális munkarend a gyakorlatban azt jelenti, hogy a diákok különböző eszközökkel az interneten keresztül láthatják az órákat. Ennek eredményeként sokan nekiláttak beszerezni ehhez szükséges eszközöket, notebookokat, laptopokat, táblagépeket és okostelefonokat.

Rákérdeztünk többek között az Extreme Digitalnál, hogy péntek este óta hogyan alakult a szóban forgó eszközök iránti kereslet. A cég közölte: a bejelentés óta egyre több a megrendelés és fokozatosan erősödik. "A notebookok eladása az ilyenkor szokásos duplájára emelkedett. Az Apple-gépek - táblagépek, okostelefonok és laptopok - összesített hétvégi forgalma szintén kétszeresére emelkedett.

Más forgalmazónál is rákérdeztünk a hétvégi forgalomra, amint választ kapunk, bővítjük a cikket.