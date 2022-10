Valóban volt idő, amikor senki sem viselt melegítőnadrágot az ügyfelekkel folytatott Zoom-hívásokon. Vagy még csak nem is álmodtak arról, hogy használt BMW-t vásárolnak a Carvana.com-on. Vagy emlékeznie kellett, hogy melyik oltást - Pfizer, az első alkalommal? Moderna, másodszor? - kapták meg.

Alig három év alatt a Covid-19 mindent megváltoztatott: hogyan élünk, dolgozunk és játszunk, hogyan neveljük a gyerekeinket. És, mint kiderült, azt is, hogyan lehet hatalmas vagyont szerezni - és elveszíteni - gyorsabban, mint azt bárki is gondolta volna.

A Moderna Inc. vakcinájának bevezetése az alapvetően tudós/kutató Stephane Bancel nettó vagyonát 15 milliárd dollárra növelte, miközben a társaság részvényeinek jegyzése csaknem 2400 százalékkal emelkedett. Eric Yuan - akitől nyolcszor tagadták meg az amerikai vízumot, mielőtt Kínából elköltözött - vagyona 29 milliárd dollárra nőtt, mivel a Zoom Video Communications Inc. a világ első számú videokonferencia-eszközévé vált. A Carvana Co. online használtautó-értékesítő cég mögött álló apa-fia duó pedig 32 milliárd dolláros vagyont halmozott fel a csúcson - lajstromozza a Covid-milliárdosokat a Bloomberg.

Ezek az üzletemberek azon 58 milliárdos exkluzív klubjába tartoznak, akiknek vagyona a Covid és az olcsó pénz által előidézett változásoknak köszönhetően ugrásszerű ütemben szaporodott, hogy aztán még gyorsabban el is olvadjon.

Emelkedésük és az azt követő visszaesésük élesebb volt, mint a Bloomberg Billionaires Index másik 131 tagjának, akiknek a nettó vagyona több mint kétszeresére nőtt, de nem függött annyira attól, hogy a Covid hogyan változtatta meg az életet világszerte.

Kim Forrest, a pittsburghi Bokeh Capital Partners befektetési cég alapítója szerint az otthonmaradásból hasznot húzó vállalatok körüli hájp olyan, mintha megismétlődne a két évtizeddel ezelőtti technológiai buborék ostobasága, amikor a pénz szinte mindenbe áramlott, aminek a nevében dot-com szerepelt.

"Olyan, hatalmas piaci rést töltöttek be, amelyet minél gyorsabban be kellett tölteni, de ez nem volt hosszú távú dolog" - mondta Forrest. "A befektetők növekedést keresnek, és az otthonról dolgozó cégeknél már nem lehet növekedést elérni".

A „hagyományos” milliárdosok közül sokan részesültek költségvetési támogatásból és a mélyponton lévő kamatlábakból: Elon Musk, a Tesla Inc. vezetője, aki a világ leggazdagabb embere lett; Masayoshi Son, akinek a tőkeáttételes technológiai ügyletek csak felfelé mentek; és Sam Bankman-Fried, a 30 éves kriptomogul, aki a Bitcointól a Bored Apesig mindenben meglovagolta a ralit.

Ezek az ultragazdag vállalkozók egyike sem bizonyult immunisnak a globális központi bankok közös erőfeszítései ellen, amelyek a kamatlábak emelésére irányulnak a féktelen infláció megfékezése érdekében. A globális részvények MSCI All-Country World Indexe idén mintegy 25 százalékkal csökkent.

A világjárványhoz legszorosabban kapcsolódó új vagyonok azonban olyan lélegzetelállító ütemben omlottak össze, amivel csak olyan, egy generációban csak egyszer előforduló események vetekednek, mint például a 2008-as pénzügyi válság és a nagy gazdasági világválság.

A Covid-milliárdosokat kitermelő „iparágak” home office vakcina távmunka e-kereskedelem orvosi felszerelések pénzügyi megoldások chipgyártás Forrest Li, Sea Stéphane Bancel, Moderna Eric Yuan, Zoom Bom Kim, Coupang Seo Jung-jin, Celltrion Jack Dorsey, Block, Twitter Jensen Hunag, Nvidia Matthew Prince, Cloudflare Tim Springer, Moderna Jay Chaudhry, Zscaler Ernest Garcia III, Carvana Jorge Moll & family, Rede D’Or Vyacheslav Kim, Kaspi Yu Renrong, Will Semiconductor Leaf Li Hua, Futu Holdings Andreas Struengmann, BioNTech Mike Cannon-Brookes, Atlassian Tobi Lutke, Shopify Carla Bennet, Getinge Mikhell Lomtadze, Kaspi Brian Kim, Kakao Thomas Struengmann, BioNTech Scott Farquhar, Atlassian Ernie Garcia, Carvana Zhong Shanshan, Wantai, Nongfu John Collison, Stripe Wang Xing, Meituan Jiang Rensheng, Zhifei Wang Wenjing, Yonyou Colin Huang, Pinduoduo Li Ge, WuXi AppTec Patrick Collison, Stripe Anthony Wood, Roku Ugur Sahin, BioNTech Azim Premji, Wipro Marcos Galperin, MercadoLibre Peter Gassner, Veeva Systems Guillaume Pousaz, Checkout Quian Dongqi, Ecovacs Wu Guanjiang, Zhifei Segey Brian, Alphabet Richard Liu, JD.com Li Xiting, Mindray Wang Wei, SF Holding Xie Liangzhi, Sinocelltech Larry Page, Alphabet Falguni Nayar, Nykaa Xu Hang, Mindray Danise Coates, Bet365 Pankajbhai Patel, Zydus Lifesciences Larry Ellison, Oracle Qi Shi, East Money Dilip Shangvi, Sun Pharma Steve Ballmer, Microsoft Robin Li, Baidu Zhang Zhidong, Tencent Eric Smidt, Harbor Freight William Ding, NetEase Forrás: Bloomberg

Az 58 Covid-milliárdos közül 26 ázsiai állampolgárságú, 18 amerikai és kanadai, 10 pedig európai. Mindössze két nő: Falguni Nayar - India első női vezetésű egyszarvújának, a Nykaa szépségápolási kiskereskedő alapítója - és Denise Coates, a brit Bet365 Group Ltd. társ-vezérigazgatója és legnagyobb részvényese.

Vállalkozásaik nagyjából hét kategóriába sorolhatók. A világjárvány idején a szociális kapcsolatokat minimalizáló intézkedések miatti életmódváltás nagy szerepet játszott: a mágnások több mint fele az otthonmaradási szokásokhoz, a távmunkához vagy az e-kereskedelemhez köthető. Egyharmaduk a gyógyszeripar és az egészségügy világában tevékenykedő vállalatokhoz kötődik, amelyek az oltóanyagoktól a lélegeztetőgépekig mindent gyártanak.

"Óriási az a társadalmi és gazdasági hasznosság, amit ezek az emberek elértek" - mondta Paige Ouimet, az Észak-Karolinai Egyetem pénzügyi professzora, külön kiemelve az oltóanyag-újítókat.

Semmiképpen sem érdemtelen a meggazdagodásuk.

Bár a Covid-milliárdosok átlagos nettó vagyona még mindig jelentősen nőtt a világjárvány előtti állapothoz képest, a túlméretezett nyereség hamar elenyészett. A vagyon minden egyes alcsoportban – különösen az e-kereskedelemben - drámai mértékben, átlagosan 58 százalékkal csökkent a csúcshoz képest, mivel a befektetői érdeklődés - és a spekulatív ügyletek - kihűltek, és sok unatkozó, otthon ülő ember visszatért a járvány előtti életéhez.

Akik a legnagyobb vagyonokat építették fel a Covid alatt - és aztán orbitálisat vesztettek is:

Stéphane Bancel vezérigazgató, Moderna

Nettó vagyon csúcsa a Covid alatt: 15,0 milliárd dollár

Nettó vagyon szeptember 30-án: 3,7 milliárd dollár

Változás a csúcshoz képest: -75 százalék

A franciaországi születésű Bancel tudós befektető volt, aki a Massachusetts állambeli Cambridge laboratóriumaiban dolgozott, amikor a Covid-19 lecsapott rá, megváltoztatva az életét és a Moderna nevű biotechnológiai vállalatának pályáját. Az 50 éves férfi 2020 elején milliárdossá vált, mivel az mRNS-alapú vakcinatechnológiája a Covid ellen is működőképesnek bizonyult. 2021 augusztusára több százmillió ember kapta meg az oltást, a vállalat részvényei történelmi csúcson voltak, Bancel nettó vagyona pedig elérte a 15 milliárd dollárt. Aztán jött az Omicron az oltóanyag-eltávolító képességeivel. Az oltásokkal kapcsolatos szkepticizmus továbbra is fennállt a lakosság egyes csoportjaiban, és az oltások iránti kereslet csökkent, ami a részvények és ezzel együtt a Bancel vagyonának is végleg befagyott. Májusban azt mondta, hogy végül a pénze nagy részét el akarja ajándékozni.

Eric Yuan elnök-vezérigazgató, Zoom

Nettó vagyon csúcsa a Covid alatt: 28,6 milliárd dollár

Nettó vagyon szeptember 30-án: 3,8 milliárd dollár

Változás a csúcshoz képest: -84 százalék

Yuan 2011-ben alapította a Zoomot, amit részben az a kihívás inspirált, hogy többször is 10 órát kellett utaznia, hogy láthassa barátnőjét - aki ma már felesége -, amikor még diákok voltak. A járvány előtti folyamatos növekedési történet - a Zoom értékelése 2017-ben elérte az 1 milliárd dollárt -, a videokonferencia-szoftver a Covid alatt kritikus infrastruktúrává vált. Ahogy a világ a Zoom felé fordult a munka és a társadalmi kapcsolatok terén, Yuan vagyona közel 29 milliárd dollárra ugrott. Most, a gazdaságok újbóli megnyílásával és a verseny erősödésével a lendület megtorpant, és a szoftvergyártó csökkentette értékesítési előrejelzését. Yuan tavaly a Zoom-részesedésének körülbelül egyharmadát eladományozta, és 2020 eleje óta több mint 2,6 milliárd dollárt kaszált részvényeladásokból.

Forrest Li Kép: wiki.sg

Forrest Li elnök és csoportszintű vezérigazgató, Sea

Nettó vagyon csúcsa a Covid alatt: 21,9 milliárd dollár

Nettó vagyon szeptember 30-án: 3,8 milliárd dollár

Változás a csúcshoz képest: -83 százalék

Li tavaly rövid időre Szingapúr leggazdagabb embere volt, amikor vagyona közel 22 milliárd dollárra nőtt, mivel az otthon ragadt fogyasztók az online vásárlás és a játékok felé fordultak. Ázsia egyik legfényesebb csillaga - a Sea Ltd. részvényei 2017 és 2021 között 2300 százalékkal emelkedtek a reményekre alapozva, hogy a cég a kínálatát a saját területén kívülre is kiterjeszti - számára a hanyatlás gyors volt. A befektetőket megrázta a hír, hogy a legnagyobb támogatója, a Tencent Holdings Ltd. eladja részesedésének egy részét, és az eladási hullám tovább mélyült, amikor India hirtelen betiltotta legnépszerűbb mobiljátékát. Most, hogy a fogyasztók az emelkedő kamatlábak és az infláció miatt visszavesznek az online költekezésből, a vállalat munkahelyeket épít le, a felső vezetés pedig lemond a fizetésekről, hogy megfékezze a növekvő veszteségeket és visszaszerezze a befektetőket.

Kép: Facebook/Ernest Garcia

Ernie Garcia társalapító, Carvana

Nettó vagyon csúcsa a Covid alatt: 21,8 milliárd dollár

Nettó vagyon szeptember 30-án: 4,0 milliárd dollár

Változás a csúcshoz képest: -84 százalék

A Carvana, a használt autók e-kereskedelmi platformja a világjárvány egyik legszélsőségesebb hullámvasútját élte át. A mindenáron való növekedési stratégiájára tett nagy tétek a tőzsdei bevezetéstől kezdve a 25-szörösére repítették a részvény jegyzését, mielőtt a nyugtalanság és a csökkenő fogyasztói hangulat eluralkodott. Problémát jelentett a gépjárművek túlkínálata. Aztán hóviharok. Aztán a munkaerő megbetegedése. Most a részvények jegyzése „visszaadja” a világjárványos nyereséget, és még egy kicsit többet is, mivel a befektetők elfordulnaka világos profitstratégia nélküli vállalatokkal szemben. Garcia - aki a Carvana mintegy 30 százalékát birtokolja - tulajdonrésze egy időben közel 22 milliárd dollárt ért. Most ennek körülbelül a negyedét teszi ki a vagyona, bár a rally során több milliárd dollár értékű részvények eladása után komoly nyereséget zsebelt be.

Bom Kim alapító,Coupang

Nettó vagyon csúcsa a Covid alatt: 8,9 milliárd dollár

Nettó vagyon szeptember 30-án: 3,0 milliárd dollár

Változás a csúcshoz képest: -67 százalék

A gyakran "Korea Amazonjának" nevezett e-kereskedelmi vállalat, a Coupang Inc. tavalyi New York-i tőzsdei debütálásakor ugrott meg, mivel a befektetők igyekeztek elkapni az online vásárlás boomját. Kim, aki visszatért Dél-Koreába, és 2010-ben alapította meg a Coupangot, miután otthagyta a Harvard Business Schoolt, nettó vagyona közel 9 milliárd dollárra ugrott. Alig néhány hónappal a nagy sikerű tőzsdei bevezetés után azonban a vállalatot a szakszervezetek és a vásárlók részéről újabb kritikák érték a munkakörülmények miatt. És amikor a befektetők világszerte az e-kereskedelmi cégek ellen fordultak, a kiárusítás brutális volt. A cég támogatója, a SoftBank Group Corp. márciusban 50 millió Coupang-részvényt adott el darabonként 20,87 dollárért, szemben a 35 dolláros IPO-árral.