Magyarországon ma háromszázezer egyszülős család van, amelyekben több mint félmillió gyermek él. Az ilyen családok száma az elmúlt négy évtizedben megduplázódott, és majdnem minden másodikról mondható el, hogy nehéz anyagi helyzetben él.

Bár az új tanév a jelenlegi állás szerint a megszokott rendben indul, azaz jelenléti oktatással veszi kezdetét, a karanténidőszak rámutatott, hogy a digitálissá vált oktatás sokuknak nehézséget okozott akár az otthontanuláshoz szükséges eszközök, akár a megfelelő internetkapcsolat hiányában.

Az Egyszülős Központ és a Telenor ezért megállapodást kötött, melynek keretében a Telenor az egyszülős családok számára kedvezményes tarifával ajánl mobiltelefon és internetszolgáltatást, vagyis a családok olcsóbban jutnak hozzá a telefonos beszélgetésekhez és az internethez.

A tudatosabb internethasználat elősegítése érdekében a Telenor a flottához csatlakozó egyszülős családok számára ingyenesen biztosítja a „TudatosNet tudáspakk" nevű szolgáltatást is, ezzel is segítve a szülőket, hogy gyermekeiket biztonságban tudhassák a világhálón is.

A budapesti Egyszülős Központ 2018. májusában nyílt, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahonnan hiányzik az egyik szülő. Az elmúlt közel három évben a központ több mint 70 féle szolgáltatásával több mint 19 ezer egyszülős családot ért el - olvasható a Telenor közleményében.