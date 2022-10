Napokkal a felvásárlás után berúgta az ajtót Elon Musk a Twitter központi irodájában: máris ultimátumot adott a beosztottjainak – írja a Verge. Az informatikusoknak a közeljövőben ki kell alakítaniuk egy rendszert, ami a közösségi oldal „elit változatát” biztosítja a twitterezőknek havi 20 dollárért (8300 forintért).

Musk dolgozóinak egy hete van kifejleszteni a rendszer, az új főnök ugyanis november 7-ét szabta meg határidőként. Aki pedig ezt nem tartja be, azt kirúgással fenyegette meg.

A Twitteren jelenleg is havi 5 dollárt kell fizetni a teljeskörű használatért, Musk 20 dolláros előfizetése azonban új bónuszokat is tartalmazni fog. Az új Twitter Blue ezek mellett továbbra is a felhasználók neve mellé helyez egy jóváhagyási jelvényt, amelyet utána további 90 napig meg is tarthatnak. Az előfizetéssel a felhasználók több Twitter-fiókot reklámmentesen is követhetnek.

Musk korábban is beszélt arról, hogy szeretné átalakítani a Twitteren a felhasználók jóváhagyásának rendszerét. A szakembereknek azonban időre lesz szükségük, hogy összeszokjanak, mert sok új tanácsadó korábban a Teslánál dolgozott fejlesztőmérnökként. Sokaknak erre lehetőségük sem lesz, hiszen Musk máris széleskörű „tisztogatást” rendelt el a középvezetők és a mérnökök között. A felsővezetők már el is kezdték listázni azokat, akiket a héten menesztenek a cégtől.

Az új tulajdonos azt szeretné, hogy a Twitter bevételeinek felét a 20 dolláros Twitter Blue-előfizetés tegye ki.