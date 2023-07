A keresőóriás adatgyűjtése nyilvánvalóan hatalmas bevételt jelent a vállalat számára, tehát a Nagy Testvér ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy rengeteg információt összegereblyézzen a felhasználóiról. Szép csendben figyeli a keresési kulcsszavakat, az egyén számára releváns hirdetéseket, és minél több szolgáltatását vesszük igénybe, annál precízebb képet formál rólunk.

Az erről szóló baráti beszélgetések alkalmával gyakran az olyan feltételezések is mindennaposak, miszerint a mobiltelefonunk képes arra is, hogy lehallgassa a beszélgetéseinket, és ha már képes erre, meg is teszi. Ez azonban nem túl valószínű, leginkább azért nem, mert az emberi beszéd, beszélgetés még mindig túl komplex ahhoz, hogy a valódi szándékokat és szükségleteket automatikusan ki lehessen belőle hámozni. Van azonban bőven elég egyéb eszköz a Google kezében.

Százmillió dolláros pert vesztett a Google az arcfelismerője miatt

Összesen 100 millió dolláros (36,4 milliárd forint) bírság kifizetésére kötelezte a Google-t az egyesült államokbeli Illinois kerületi bírósága. Az ítélet szerint a cég arcfelismerő szolgáltatásával megsértette az állam biometrikus adatbiztonsági törvényét. Bővebben

Lehet szörnyülködni, nem semmi a Google ismeretanyaga

A Google különösen lelkes barátunk, számos kérdésben többet tud rólunk, mint a hozzánk legközelebb álló emberek – írja a SONLINE Somogy Vármegyei Hírportál.

A keresőóriás adatbázisa messze túlmutat az egyének lakóhelyén, életkorán, érdeklődési körein és kedvenc üzletein. Íme, három adatcsoport, amelyek a Google által gyűjtött információk meghatározó részét mutatják, ha nincsenek kikapcsolva:

Pontos adatok arról, merre járunk : a Google Maps tud az általunk felkeresett összes országról, városról, látnivalóról, helyszínről.

: a Google Maps tud az általunk felkeresett összes országról, városról, látnivalóról, helyszínről. Adatok a fotóinkról : a helykövetést a Google Fotók alkalmazás a metaadatok, vagyis az elkészített képekbe ágyazott, rejtett adatok segítségével végzi.

: a helykövetést a Google Fotók alkalmazás a metaadatok, vagyis az elkészített képekbe ágyazott, rejtett adatok segítségével végzi. Infók az érdeklődési körünkről: a Google algoritmusai hihetetlenül ügyesek abban, hogy megtanulják, mi tetszik nekünk, mi érdekel minket.

Jó hír, hogy kikapcsolható

Szerencsére nem kell komolyabb erőfeszítést tenni a profilozás kikapcsolása érdekében, mert akit zavarnak a fent felsorolt megfigyelési lehetőségek, a "Hirdetések személyre szabása" menüpontban elvégezheti az inaktiválást.

Csatát lehet nyerni, háborút nem

Létezik egy alkalmazás, ami a telepítését követően csipogó hangot ad ki minden egyes alkalommal, amikor a számítógépünk adatot továbbít a Google szerverei felé. A program neve Googerteller, és úgy működik, hogy letölti a Google-től azoknak az IP-címeknek a listáját, amin a cég szerverei az interneten át elérhetőek, majd figyelmeztet, ha azok felé bármilyen okból adatküldés történik a gépről.

Amikor az adatküldés megtörténik, pittyen a gép, ráadásul várhatóan igen gyakran. Éppenséggel csak egy szépséghibája van a dolognak: az alkalmazás egyelőre kizárólag a Linux rendszerek használói számára elérhető, Windows alatt nem fut.