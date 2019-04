Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jön a nagy váltás a mobilozásban - erre készül a hatóság

Ősszel hirdetheti ki az ötödik generációs (5G) célokra is használható mobilfrekvenciák értékesítésének eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) - közölte egy szerdai budapesti háttérbeszélgetésen a testület elnöke.

A 2019 a frekvenciagazdálkodásban kiemelkedő év, miután az 5G hálózat küszöbön álló értékesítéséhez további frekvenciák használatba adása elengedhetetlen és hosszú távon meghatározza majd a digitális ökoszisztéma fejlődését Magyarországon - mondta Karas Mónika az NMHH elnöke.

A 6 gigahertz (GHz) alatti frekvenciák alatt több 5G-jelölt sávszélesség áll rendelkezésre, amelyekből négy frekvenciasávot tervez értékesíteni a hatóság, miután ezekre van piaci érdeklődés - mondta az NMHH elnöke. Ennek megfelelően a 700 megahertzes (MHz) frekvenciasávban 2x25 MHz-et, a 2100 MHz-es frekvenciasávban 2x15 MHz-et, a 2600 MHz-es sávban 15 MHz-et, a 3600 MHz-es sávban pedig 310 MHz-et bocsát árverésre a hatóság.

A 6 GHz alatti sávok értékesítését, a 700 MHz-es és a 3600 MHz-es frekvenciákkal fogják megkezdeni. A 700 MHz-es sávot viszont ki kell üríteni: ezt 2020-ig műsorszórásra használják szolgáltatók, de uniós döntés nyomán a magyar hírközlési hatóságnak 2020. június 30-ig mobilcélokra kell elérhetővé tenni - mutatott rá Karas Mónika.

További 6 GHz alatti és 5G-re kijelölt frekvenciák a 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz-es sávok is, de kiváló lehetőségeket rejt az 5G-hez a 26 GHz-es hálózat is, erre azonban jelenlegi felmérések alapján nincs még piaci igény, így ennek később tervezik a pályáztatását és használatba adását - tette hozzá.

Ősszel lehet eredmény

A dokumentumokat a nyár elején tervezi közzé tenni a hatóság, és várhatóan az eljárás végén, azaz ősszel hirdetnek eredményt - mondta az NMHH elnöke. A nyertes pályázók 15 plusz 5 éves hasznosításra kapják meg a frekvenciákat. Az NMHH elnöke kérdésre válaszolva kijelentette: a hatóságnak nincsen elvárása azzal kapcsolatban, hány cég osztozzon a frekvenciákon, illetve az aukcióra való tekintette azt sem közölte, hogy mi lenne az a minimális összeg, amelyre a hatóság a frekvenciák értékesítéséből számítana.

Az NMHH az 5G-s hálózatok zalaegerszegi tesztüzeme során végzett teszteket, melyek során a sávtisztaságot, a zavarmentességet és elekromágneses sugárzást mértek. Utóbbival kapcsolatban megállapították, hogy a bázisállomás környezetében (attól körülbelül 500 mérterre egy hónapon keresztül) az 5G bázisállomásból származó kitettség növekedése elhanyagolható volt az összes expozíciós szinthez képest és az összesített kitettség is nagyságrendekkel kisebb az egészségügyi határértéknél. Az NMHH ugyanakkor megállapította azt is, hogy a számosabb végfelhasználó berendezés miatt a későbbiekben az éles rendszer vizsgálata is javasolt.

Tévéhálózatokra is lehet pályázni

Karas Mónika az NMHH másik lényeges feladatának idén az országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok pályázatát tekinti. Itt öt hálózat van az UHF (470-694 MHZ) frekvenciasávban, amelyekre április 30-ig lehet pályázatokat beadni.

Ennek kapcsán Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója elmondta, hogy az uniós szabályoknak megfelelően kiürítésre "ítélt" 700 MHz-es frekvenciasávot jelenleg digitális földfelszíni (DVB-T) televíziós hálózatok használják. Ezek üzemeltetését jelenleg az Antenna Hungária Zrt. végzi, de a jelenlegi üzemeltetési jogosultság 2020. szeptember 5-én lejár, ezért ezeket a frekvenciákat is megpályáztatják idén.

Az erre pályázók számára az NMHH feltételként szabja, hogy az említett öt DVB-T hálózat közül kettőn a jelenleg 12 ingyenes televíziós csatornát és négy közszolgálati rádiót változatlanul elérjék a felhasználók (ez minimálisan 98 százalékos lakossági lefedettséget jelent), a maradék három hálózaton pedig a jelenlegi 47 adó műsorát továbbító három fizetős multiplexet a jobb adásminőséget biztosító második generációs, DVB-T2 technológiára állítják át - mondta a főigazgató.

Ezt kell vállalni

A pályázat nyertese tehát öt hálózatot építhet ki és üzemeltethet 2020. szeptember 6-tól 12 éven át. Az NMHH ehhez feltételül szabja, hogy a közszolgálati televíziós és rádiós tartalmak elérését továbbra is előfizetési díj nélkül, folyamatosan és változatlan minőségben biztosítsa majd az új hálózatokon is.

A nyertesnek olyan megoldást kell majd alkalmaznia, ami a szabad vétellel tévéző lakosságnál nem jelent semmilyen anyagi megterhelést, beavatkozást. Az előfizetéssel elérhető csomagok tartalmát a nyertes a saját üzleti döntése alapján határozhatja meg, amelyhez biztosítania kell majd - ingyenesen vagy díj ellenében - a DVB-T2 HEVC set-top boxot.

Aranyosné Börcs Janka ugyanakkor megjegyezte, hogy az NMHH az új pályázót már nem kötelezi arra, hogy szerződjön az országos kereskedelmi televíziós csatornák szolgáltatóival, ennek helyébe a felek megállapodása lép.

Az április végi beadási határidőt követően nyár végén, ősz elején születhet meg a 12 éves jogosultságot odaítélő pályázat eredménye. A főigazgató a pályázati feltételek között meghatározott technikai szolgáltatásminőségi követelmények mellett említette, hogy a jelentkezőknek legalább 500 millió forintos egyszeri díjat és éves árbevételük legalább három százalékénak megfizetését kell vállalniuk a frekvenciadíjon felül.