Kezdődik: a Google kihúzott egy Huawei-telefont az Android-listáról

A Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi Huawei/Honor készüléket is törlik majd az Android Q-t elsőként megkapó telefonok listájáról - írja a hvg.hu a GSMArena cikke nyomán.

Május elején tartotta meg a Google a szokásos éves I/O fejlesztői konferenciáját, ahol már szó esett az év második felében érkező új operációs rendszerről, az Android Q-ról is. A Google ki is adott egy listát, amiben azok a készülékek szerepelnek, amelyekre már most elérhető a rendszer beta változata, és ezek között szerepelt a Huawei Mate 20 Pro is.

A listát azonban frissítették, és a cég készüléke kikerült a nevek közül - olvasható a portálon.

Úgy tűnik, hiába függesztette fel 90 napra az amerikai kereskedelmi minisztérium a Huawei ellen hozott korlátozó intézkedések hatályba lépését, a Google már javában készül a "szakításra".

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

