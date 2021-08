Olcsó, pontos és gyors koronavírust diagnosztizáló eszközt találtak fel kutatók

Az MIT és a Harvard Egyetem mérnökei olyan kis asztali eszközt terveztek, amely körülbelül egy óra alatt képes kimutatni a SARS-CoV-2-t nyálmintából. Vizsgálataik azt is igazoltákk, hogy a diagnosztikai eszköz ugyanolyan pontos, mint a jelenleg használt PCR-tesztek. A kutatók úgy vélik, hogy készülékük akár 2-3 dolláros áron is előállítható lenne. Az eszköz a jelenleg forgalomban lévő SARS-CoV-2 egyes változataihoz kapcsolódó specifikus vírusmutációk kimutatására is használható.