Több száz millió munkakört érinthet a mesterséges intelligencia (MI) egyre nagyobb dominanciája különböző platformokon keresztül.

A Goldman Sachs előrejelzése szerint Európában és Amerikában a munkahelyek kétharmadába fog beszivárogni a mesterséges intelligencia, amiért mintegy 300 millió állás szűnhet meg az európai kontinensen és a tengerentúlon.

Az MI leágazásai közül egyik a ChatGPT, amely szakdolgozatot vagy könyvet ír az ember helyett, azonban vannak olyan IT-szektorhoz tartozó munkakörök, amelyekből az MI sem képes kitúrni az embert.

Ezek a jól fizető területek vannak biztonságban

Mivel prompt engineerekből és a no code/low code programozáshoz értő szakemberekből csak kevés van hazánkban, az Index szerint ezért nagyon jól tudnak keresni, akik ezekben helyezkednek el:

Az 5-6 hónapos (akár munka mellett is végezhető) képzések után bruttó 600 ezer forint körüli összegért tudnak elhelyezkedni a karrierváltók,

körüli összegért tudnak elhelyezkedni a karrierváltók, akik 3-6 év után már átlagosan bruttó 1,1 millió forintot visznek haza,

visznek haza, de szeniorként – jellemzően 4-6 éves szakmai múlttal – átlagosan havi bruttó 1,3 milliós fizetésre tehetnek szert.

Mivel foglalkozik a prompt engineer?

Az IT területén a prompt engineer annyira új, hogy nincs még magyarul hivatalos neve, és a mesterséges intelligencia hiányosságai miatt létrejött szakma, amely humán erőforrást igényel.

Nemhogy nem veszélyezteti az MI, de kifejezetten a napjainkban zajló technológiai forradalom, a ChatGPT és a nyelvi modellek miatt lett rá igény, hiszen a ChatGPT programmal folytatott kommunikáció messze van a tökéletestől, a gép gyakran félreérti, amit közölnénk vele, ezért ad helytelen választ.

Szükség van tehát valakire, aki képes jól kommunikálni például a ChatGPT-vel. Valakire, aki tudja, hogy pontosan milyen promptokkal – azaz utasításokkal – irányíthatjuk az AI-t, hogy a felhasználói igényekhez leginkább passzoló eredményt – például szöveges, képi és videós tartalmakat, vagy hanganyagokat – kapjuk a mesterséges intelligenciától.

Új alkalmazások fejlesztéséhez emberekre van szükség

Az informatika egy másik, szintén teljesen új szakterülete a no code/low code programozás. A Gartner amerikai technológiai kutató és tanácsadó cég előrejelzése szerint 2025-ben az új applikációk 70 százalékát már low code vagy no code fejlesztéssel fogják majd létrehozni.

Ez hatalmas piacot jelent – és nagy lehetőséget mindenkinek, aki az informatika területén szeretne elhelyezkedni. Mint az angol nyelvű elnevezés is utal rá, ezen a területen nincs szükség kódírásra, helyette egy vizuális felületen kell összeállítani a programot. A szoftver működését olyan logikai lépésekbe kell rendezni, amelyeket a számítógép is képes értelmezni. A logikus gondolkodás tehát ehhez a szakmához is elengedhetetlen, hogy a program elemeit megfelelően sorba tudjuk rendezni, vagy magát a szoftver működését megtervezzük.