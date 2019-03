Nagy versenyfutás indulhat Németországban

Németországban is elindulhat az 5G-s frekvenciákért folyó versenyfutás, ám az ország kormánya egyből egy nagy dilemma elé is kerül: miközben jelentős összegeket is zsebre vághatna az állam a frekvenciaárverésen, Európa legnagyobb gazdaságának nagy szüksége lenne a fejlesztésekre is, így a kormánynak arra is figyelnie kellene, hogy a pályázóknak maradjon forrása a hálózatok fejlesztésére is.

Németországban kedden kezdődhet a versenyfutás az 5G-hez szükséges frekvenciákért - írja a Bloomberg. A technológia létfontosságú lenne Európa legnagyobb gazdaságának mondernizálásában, az ország mobilhálózata ugyanis elavult, olyan országok mögött kullog a mobil internetes sávszélesség terén, mint Katar, Albánia és Moldova.

A Speedtest adatai szerint Németország mobilhálózata a letöltési sebesség alapján felállított rangsorban a 46. helyen szerepel. A nehézkes és elavult hálózata pedig már akadályát képezi az adatvezérelt gazdaság felé vezető modernizálódásnak.

A német kormány megígérte, hogy világklasszis digitális infrastruktúrát alakít ki, és felszámolja a vidéki notórius fehér foltokat, ugyanis a Bloombergnek nyilatkozók szerint vidéken gyakran előfordul, hogy nincs térerő. A kormány várakozásai szerint 4-5 milliárd euró folyhat be az aukción, de a tényleges összeget nagyon nehéz előrejelezni - írja a Bloomberg. A cél a videostreamingen túl természetesen az lenne, hogy a családi vállalkozások és az olyan nagy vállalatok, mint a Siemens digitalizálni tudják a termelési folyamataikat és fejleszteni tudják az adatszolgáltatásaikat.

Az aukción indulók között a jelenlegi hálózatokat is üzemeltető Deutsche Telekom, a Vodafone Csoport és a Telfonica mellett egy új belépő, a United Internet AG is szerepel. A kedden kezdődő árverést azonban komoly jogi viták is övezik a pályázati feltételek és a német kormányra amiatt nehezedő nyomás miatt, hogy nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva tiltsa ki a kínai eszközgyártót, a Huawei Technologiest a piacról.

Sokba fájhat

Az ágazat új technológiától a bevételi források új formáját remélnék, például a holografiukus chatek, a távműtétek vagy az önvezető autók révén. Ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázása azonban eurómilliárdokba kerülhet - jegyzi meg a Bloomberg. A következő három évben a Deutsche Telekom például 20 milliárd eurót tervez befektetni Németországban az 5G szolgáltatások és a szélessávú internetkapcsolatok fejlesztésébe.

Az aukción részt vevő cégeket azonban a beruházásokkal kapcsolatos előzetes információk arra sarkallták, hogy a kormányt bepereljék a támasztott követelmények miatt, amelyek között olyanok szerepeltek, mint a németországi háztartások 98 százalékos lefedettsége, minden autópálya és állami tulajdonú országút mellett 2022-re legyen 100 Mbps letöltési sebességű hálózat. A bíróság azonban pénteken elutasította a keresetet, elhárítva az akadályt a frekvenciaaukció elől, ami így a terveknek megfelelően történhet meg.

Nehéz egyensúly

A Bloomberg az aukciót egy hetekig eltartó sakkjátszmához hasonlította, ahol a pályázók egy zárt szobában tartózkodnak a német hálózatfelügyelet központjában Mainzban. A felügyelet 41 frekvenciasávot fog árverezni, amelyek között lesznek drágábbak és olcsóbbak is.

A technológiában rejlő lehetőségek ellenére a Bloomberg szerint a pályázók óvatos duhajok lesznek, főleg, hogy a korábban lezajlott olaszországi és nagy-britanniai árveréseken elszálltak az árak. Az olasz kormány az 5G-re képes frekvenciák árverésén több mint 6,55 milliárd eurót zsebelt be, ami 4 milliárddal magasabb a kormány által megjelölt minimum célösszegnél. Az Egyesült Királyságban is a várakozásoknak több mint duplája folyt be az államkasszába a következő generációs internethálózathoz szükséges frekvenciák értékesítéséből, ami 1,4 milliárd fontot (1,33 euró) jelent. Ennek kapcsán fellángoltak a kritikák is a szolgáltatók részéről, miszerint a kormányok a hálózatépítési beruházások ösztönözése helyett, csak az államkasszát szeretnék feltölteni. (Magyarországon a 700, valamint a 3400-3800 MHz frekvencia árveréseit 2019 közepére írhatja ki az NMHH - a szerk.)

A Bloomberg emlékeztet, hogy 2000-ben a 3G-ért folyó versenyfutásban a frekvenciaárverésen több mint 50 milliárd euró folyt be, jelentős adósságokba verve a szolgáltatókat. Mivel Németországnak fel kell zárkóznia, ezért elképzelhető, hogy kordában fogják az árakat tartani az árveréseken, hogy a szolgáltatóknak a hálózatfejlesztésre is maradjon forrásuk. Németország ugyanis nem engedheti meg magának, hogy még több időt veszítsen. Az USA-ban a Verizon Communications és az AT&T már több városban elkezdte az 5G-s szolgáltatásokat, Kína pedig a GSMA - a világ legnagyobb, mobil szolgáltatókat tömörítő és azok érdekképviseletét ellátó egyesülete - előrejelzései szerint 2025-re a világ legnagyobb 5G piacává válik.