Az ukrajnai háború fizikai harcai mellett a digitális térben is folyamatosak az összecsapások: több hackercsoport is folyamatosan célozza az orosz állami szervek, nagyobb cégek, titkosszolgálatok rendszereit. Az Anonymus nevű hackerbrand nevében - igazából bárki kikiálthatja magát a csoport tagjának – már többször közöltek adatokat, amelyeket orosz hálózatokról szereztek: kikerült az FSZB ügynökeinek listája, az orosz központi bank levelezései, de a Rosznyefty olajipari cég szerződései is.

Oroszország ezeket a támadásokat a Nyugatnak tulajdonítja, vagyis az európai és az Egyesült Államok kormányait vádolja a kiberháborúval. Emiatt csütörtökön a Kreml alá rendelt orosz külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben jelezték: a kibertámadásokból fegyveres konfliktus is lehet.

A figyelmeztetés apropóját az adta - ahogy azt a Reuters felidézi -, hogy a hétvégén feltörték az orosz lakásügyi minisztérium honlapját, és az internetes keresés az oldalra egy ukrán nyelvű "Dicsőség Ukrajnának" felirathoz vezetett.

"Legyenek nyugodtak, Oroszország nem fogja válasz nélkül hagyni az agresszív akciókat" - áll a közleményben. "Minden lépésünk kimért, célzott lesz, összhangban a jogszabályainkkal és a nemzetközi joggal" – tették hozzá.

"Az információs tér Nyugat általi militarizálása és az arra irányuló kísérletek, hogy azt az államközi konfrontáció színterévé tegyék, nagymértékben megnövelték a közvetlen katonai összecsapás veszélyét, amely kiszámíthatatlan következményekkel járhat" - áll a közleményben.

Moszkva azt állítja, hogy "különleges katonai műveletet" hajt végre a szomszédos országban, hogy lefegyverezze és megvédje a fasisztáktól. Ukrajna és a nyugati országok elutasítják Oroszország állításait, mint egy illegális invázió ürügyét. A hackerek támadásai sokszor arra irányulnak, hogy orosz hírportálokon írnak a háborúról.

Vlagyimir Putyin elnök májusban azt mondta, hogy többszörösére nőtt a külföldi "állami struktúrák" által Oroszország ellen intézett kibertámadások száma, és felszólította az országot, hogy erősítse meg informatikai biztonságát.