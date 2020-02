Azt hitte, nagy a baj a tőzsdén? Nem tévedett!

A tegnapi eséssel az eladási hullám olyan mértéket öltött a tőzsdéken, amilyet viszonylag ritkán tapasztalni. Ráadásul ha lesz is talpra állás, nagy az esélye utána a további eséseknek.

Több kritikus szint is elesett tegnap az amerikai részvénypiacon. A világ leginkább követett részvényindexe, az S&P 500-as nemcsak a sok kereskedő által követett 200 napos mozgóátlagát törte le a csütörtöki 4,4 százalékos áreséssel, hanem szignifikánsan utolsó támaszának számító 3070 pontos érték alatt zárt. Így a tavaly januárban megindult emelkedő trendnek technikai értelemben ez alapján vége szakadt.

Más dolog is történt azonban, mint az egyszerű pontban számított esés (amely az összefoglalók szerint a történelem legnagyobbja volt, azonban érdemes az ilyen árváltozások százalékos értékét nézni, amihez hasonló viszont már volt a tőzsde történetében).

Ez pedig az, hogy az S&P 500-as index hosszabb távú, 30 napos RSI mutatója mélyen a 35-36-os szint alá esett, ami úgynevezett mega-túladottságot jelent. Az ilyen helyzetek kialakulásának az adja a jelentőségét, hogy olyan mértékű negatív hangulatváltozást jelent a részvénybefektetők körében, aminek általában hosszabb távú kihatásai is vannak a piacon. Egy-egy ilyen hangulatváltozás jelzi jellemzően a medvepiacok első eladási hullámát.

Az elmúlt 30 évben számos esetben alakult ki ilyen mega-túladottsági helyzet az amerikai részvénypiacon. Az ilyen helyzetek közös jellemzője, hogy amikor véget ért a mega-túladottságot eredményező eladási hullám és egy felpattanás jött a tőzsdén, az előbb-utóbb kifulladt és jött egy következő eladási hullám, mely az első mélypontnál alacsonyabb szintre vitte le az S&P 500-as indexet.

Az elmúlt hetekben sok elemzés látott napvilágot, amelyek a korábbi járványok, például a 2003-as SARS tőzsdei hatásait igyekezett összehasonlítani a koronavírus (Covid-19) okozta kieséssel és tőzsdei áreséssel. Az azonban már most látszik, hogy a vírus terjedése gyorsabb és szélesebb körű, mint azt a korábbi elemzések feltételezték és így reálgazdasági hatásai is várhatóan nagyobbak lesznek a korábban tippeltnél. Azt, hogy azért a befektetők már annak ellenére tartottak as koronavírustól, hogy az S&P 500-as részvényindex múlt héten még új csúcsra emelkedett, lehetett sejteni. A Bank of America legutóbbi, 10 napja publikált alapkezelői felmérésében az amerikai elnökválasztás várható kimenetele, illetve a kötvénypiaci buborék esetleges kipukkadása mellett a koronavírus volt a harmadik olyan kockázat, amelynek széles körű negatív hatásaitól tartottak a szakemberek.