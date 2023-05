Újabb kétségbeesettnek tűnő lépésre tervezi elszánni magát a Raiffeisen Bank International a Reuters értesülései szerint. A hírügynökségnek nyilatkozó források alapján az osztrák bankcsoport arra készül, hogy külön cégbe szervezi ki orosz leánybankját és azt különböző részvénycserés konstrukciókkal odaadná tulajdonosainak, illetve bevezetné azt a tőzsdére független entitásként.

Az osztrák hatóságok állítólag támogatják a kiválás ötletét, azonban ezzel nem feltétlenül árul el az összes akadály a Raiffeisen Bank International elől. Egyrészt a tranzakciót jóvá kellene hagynia az Európai Központi Banknak, de el kellene hogy nyerjék Washington belegyezését is.

Amerikai nyomásgyakorlás

Az Egyesült Államok ugyanis az elmúlt hónapokban fokozott a vizsgálat alá vetette Raiffeisen Bank Internationalt, vajon mennyire képes az betartani az Oroszország elleni szankciókat, úgy hogy leánybankot üzemeltet az országban. Az osztrák bankcsoport állítólag január óta áll komolyabb nyomás alatt amerikai részről, és egyáltalán nem mindegy számára, hogy mennyire képes megfelelni a szankciós elvárásoknak. A szankciók megszegése esetén ugyanis végső retorzióként megtagadhatják az egész bankcsoport dollár alapú elszámolási rendszerben való részvételét is.

Egyelőre nem világos, hogy ez a most a létrehozandó szervezet mennyiben lenne valóban független a Raiffeisen Bank Internationaltől. Ez pedig döntő tényező lehetne abban a tekintetben, hogy osztrák nemzeti vagy pedig az EKB felügyelete alatt működik majd.Ha a kiválás után is nagy átfedések lennének a két bank finanszírozási tevékenysége és személyi állománya között, akkor valószínűleg az EKB felügyelné továbbra is annak tevékenységét. Az amerikai hatóságok állítólag már most aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, vajon az új egységet hogyan fogják ellenőrizni pénzmosás szempontjából.

A "háború támogatói"

Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter tegnap mindenesetre igyekezett megvédeni Raiffeisen Bankot, amelyet az ukránok a magyar OTP Bank csoporthoz hasonlóan a háború támogatóinak listáján szerepeltetnek. Mint mondta, a Raiffeisen nem különbözik a legtöbb nyugati cégtől, amelyek továbbra is működnek Oroszországban. Mint ismert, a magyar kormány is folyamatosan igyekszik megvédeni az OTP-t az oroszországi tevékenysége miatt ért támadások ellen.

Az OTP szerint az ukrán Antikorrupciós Ügynökség teljesen méltatlanul és egy sor valótlan állítás alapján sorolta a magyar bankot a háborút nemzetközi szponzorai közé.