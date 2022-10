Egyelőre nem úgy tűnik, hogy bejött azoknak a befektetési szakembereknek a jóslata, akik az aranyat és más nemesfémeket jó fedezeti eszköznek vélték az elszabaduló infláció ellen. Az emelkedő inflációra való reakcióként ugyanis a nagy jegybankok masszív kamatemelésekbe kezdtek, és ezáltal jelentősen csökkent az arany vonzereje, amely a páncélszekrényekben fekve nem kamatozik.

Az elmúlt hónapokban nagy mennyiségben vették ki a befektetők a londoni és a New York-i páncélszekrényekből az aranytömböket, és ezek nagy része a sanghaji aranypiacon vagy az isztambuli Nagy Bazárban kötött ki - írja összefoglalójában a Bloomberg.

A szállítások volumene azonban nem tud olyan nagy lenni, mint amekkora az ázsiai befektetők étvágya. A szállítási nehézségek miatt egyelőre úgy tűnik, a kereskedők nem tudnak olyan mennyiségben aranyat szállítani Ázsiában, mint amennyire kereslet lenne, ennek eredményeként a hagyományosan nagy forgalmat lebonyolító ázsiai nemesfém-piacokon szokatlanul nagy lett a prémium az arany árában a nyugati piacokhoz képest. (Megjegyzendő, hogy az összeszakadó forintárfolyam sok magyart is az arany irányába terelt a közelmúltban.)

A pénzügyi befektetőknek már nem vonzó

Eközben a nagy nyugati piacokon jelentősen csökkent a késztetés arra, hogy aranyat tartsanak a befektetők. "Most a nemesfém nyugatról keletre vándorol, és megpróbálunk lépést tartani ezzel a folyamattal, megtesszük ami tőlünk telik" - mondta Joseph Stefans, az aranyfinomítással és -kereskedéssel foglalkozó MKS PAMP SA kereskedelmi igazgatója.

Az arany körforgása a világ körül szerves és megszokott része a piaci ciklikusságnak, amely évtizedek óta ismétlődik. Ha esik az ár, belépnek az ázsiai vásárlók és a nemesfémek elkezdenek keletre áramlani, és ez segít megtámasztani az arany árát a gyengébb időszakokban. Aztán amikor az árfolyam ismét rallyzik, ennek egy jelentős része visszatér és a New York-i, londoni és zürichi bankok széfjei kerül.

A márciusi csúcs óta az arany árfolyama 18 százalékot esett dollárban számolva, párhuzamosan a FED agresszív kamatemeléseivel, ami szerepet játszott abban, hogy a pénzügyi befektetők tömegesen likvidálták pozíciójukat. Persze ebben a dollár erősödése is szerepet játszott, euróban számolva már korántsem ekkora a veszteség.

Ömlik az arany keletre

A Chicagói Árutőzsde (CME) és a Londoni Aranykereskedők Szövetségének (LBMA) számításai szerint a két legnagyobb nyugati piacról, New Yorkból és a brit fővárosból mintegy 527 tonnányi arany áramlott ki, eközben jelentősen megnőttek a szállítások a nagy ázsiai aranyvásárló országok irányába. Kína április óta 160, India 80 Törökország 62 tonna aranyat importált. Ez azonban még mindig nem elegendő ahhoz, hogy kielégítse a keresletet Dubajban, Isztambulban. A sanghaji aranypiacon az ár évek óta nem látott nagy prémiumot ért el a londoni benchmarkhoz képest, ez jó jelzés arra, hogy a vásárlók kereslete jelentősen meghaladja az import mennyiségét.

Philip Klapwijk, a hongkongi Precious Metals Insights Ltd. ügyvezető igazgatója szerint a kereslet tipikusan akkor emelkedik, amikor az árfolyamok esnek, a vásárlók ki akarják használni az alacsonyabb árfolyamokat a helyi fizikai piacon. Az aranykínálat viszont nem elegendő, így a helyi árfolyamok magasabbak lesznek. Az arany Thaiföldön szintén prémiummal forog a londoni árakhoz képest, itt is a kínálati oldal gyengesége az ok. Indiában viszont jelenleg az ezüst az, ami nagy prémium mellett cserél gazdát a londoni árakhoz képest. A felár unciánként elérte az egy dollárt, ami háromszorosa a megszokott szintnek az összefoglaló szerint.

Piaci szereplők egyöntetűen állítják, hogy az ázsiai kereslet kielégítésére érkező arany nagy része a chicagói árutőzsde széfjeiből származik, amely többek között a New York-i határidős piacot, a Comexet is üzemelteti.

Nem olyan könnyű leszállítani

A szokásos piaci folyamatokban tapasztalt zavarok a világjárvány kezdetén oda vezettek, hogy a New York-i határidős piacon masszívan emelkedett az arany árfolyama, és ez arra kényszerítette a bankokat, hogy nagy készleteket építsenek ki határidős pozíciók fedezésére. Az elmúlt hónapokban, amikor megfordult a folyamat, az arany már komoly diszkonttal forgott a Comexen a londoni árfolyamhoz képest. Ezek a készletek most elkezdtek kiáramlani, hogy kielégítsék az ázsiai keresletet.

Ez azonban lassú folyamat, aminek technikai okai is vannak. Az ázsiai vásárlók általában az egy kilogrammos rudakat részesítik előnyben a nagyobb méretűek közül. Ahhoz, hogy egy sztenderd 25 kilós arany csomagot össze tudjanak állítani, a fizikai kereskedőknek több kontraktus határidős aranyat kell venniük. Viszont ezek fedezete sokszor különböző raktárakban található. A kereskedők elmondása szerint más logisztikai kihívásokkal is szembesülnek, s ez is hozzájárul ahhoz, hogy Ázsiában ennyivel magasabbak az árfolyamok.

Stefans szerint ráadásul az aranyat hajókra vagy repülőkre rakódni most egy kicsit nehezebb, mint korábban volt. Ez a helyzet tipikus példája annak, amikor a kereslet jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló kínálatot, és ez torzulást okoz az árakban.