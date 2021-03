Musk megint kiröhögi a rendszert

Elon Musk új címe ezentúl Technoking of Tesla, a pénzügyi igazgatójáé pedig Master of Coin lesz. A vicces bejelentésnek elemzők szerint mögöttes tartalma is lehet.

Elon Musk a jelek szerint megint egy jót szórakozik a teljes Wall Streettel, a "vállalati Amerikával" és az értékpapír-felügyelettel, a SEC-kel. Hétfőn ugyanis SEC-nek benyújtott bejelentésben közölték, hogy a Tesla vezérigazgatójának pozíciója ezentúl "Technoking of Tesla" (a Tesla technokirálya). A pénzügyi igazgató Zach Kirkhorn pedig ezentúl a hangzatos "Master of Coin" (az érme mestere, nyilvánvalóan a bitcoinra való utalás) posztot tölti be. A bejelentés szerint persze e mellett megtartják a vezérigazgatói és pénzügyi igazgatói posztot is.

A Financial Times-nak a Wedbush egyik elemzője úgy értékelte a lépést, hogy Musk ezzel deklarálni akarta, a Tesla valójában egy technológiai cég és a jövőben is ezen az úton szeretne maradni. A bitcoinra való utalás pedig egyértelműsíti, hogy a Tesla nemrég bitocinba történt 1,5 milliárd dolláros befektetése nem egy egyszeri alkalom volt, hanem az autógyár jövőjében valóban komoly szerepet szán a kriptodevizának.

Mint emlékezetes, a Tesla-vezér február elején közölte, hogy a cége 1,5 milliárd dollár értékben vásárolt bitcoint és azt tervezi, hogy a jövőben bitcoinban is lehet majd fizetni autóiért. Bár az első negyedévben elvileg a befektetés jelentős profitot termelt papíron a Teslának, azonban a CNBC-nek nyilatkozó elemzők az akció árnyoldalaira is felhívták a figyelmet. A Tesla részvények az elmúlt hetekben egy nagyobb mélyrepülést is produkáltak, amelyben szerepet kaphatott az is, hogy a befektetők mostantól a bitcoin árfolyamának volatilitását is figyelembe veszik majd a Tesla részvények árazásánál.

Mindenesetre a Technoking és Coinmaster címek jól mutatják, hogy Musk mennyire szereti lazán és ironikusan kezelni a hagyományos vállalati kultúrát. A piacnak mindenesetre tetszett az akció, a részvények árfolyama enyhén emelkedett a bejelentés után.