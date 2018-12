Ez vár az autósokra a benzinkutakon 2019-ben

Idén komoly kilengések voltak az olajárban, amelyet leginkább Donald Trump elnök kereskedelmi háborúja és szankciós politikája határozott meg. Jövőre újra a kitermelő országok kezébe kerülhet a döntés, és maradhat a hordónkénti 50 dollár körüli olajár.

Az elmúlt héten a WTI ára többször benézett az 50 dolláros kurzus alá, miközben október 3-án már a 76,55 dolláros hordónkénti értéket is elérte. A Brent árfolyama - ha nem is párhuzamosan - is hasonló pályát járt be, az október 3-i csúcs 86,29 dollár volt, míg a héten 58,8 dolláron is kereskedtek vele.

Az elmúlt időszak áresését leginkább az határozta meg, hogy túlkínálat alakult ki a kőolaj piacán. Míg az OPEC a korábbi megszorítások után termelésbővítésbe fogott, Donald Trump amerikai elnök először szankciókat ígért Irán kőolajexportjára, majd időlegesen visszavonta azt. Az eredmény a keresletet meghaladó kőolaj-kitermelés lett globálisan.

Az iráni szankciókat, mely az ország kőolajexportját is sújtotta, Trump nyáron ígérte be, és november elejével tervezte életbe léptetni. Irán olajexportjának ősz elején látott rohamos csökkenését az OPEC és szövetségei igyekeztek többletkitermeléssel pótolni, de a piaci várakozások a Brent hordónkénti árát októberre 90 dollár közelébe emelték. November elején a félidei választások előtt az USA első embere úgy döntött, hogy az olaj árának mérséklésével nagyobb népszerűségre tehet szert, ezért az irán olaj fő vásárolóinak mentességet adott a szankciók alól legalább fél évig - ismertette az olaj árát meghatározó legfontosabb eseményeket Holecz Noémi, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a Napi.hu-nak.

Az iráni korlátozást kiegyensúlyozandó, Szaúd-Arábia erőteljesebb kitermelésbe kezdett. A nyolc országnak megadott féléves mentességgel viszont túlkínálatos lett a piac. Meghatározó volt az is, hogy Irán nem a kitermelésének, hanem az exportjának csökkentésével spórolt olajat, így a szankciók enyhülésekor hamar ki tudta szolgálni az importőreit.

A jelenlegi helyzetben fontos kérdés, miként döntenek az OPEC-tagországok december 6-i találkozójukon, döntenek-e újabb kitermelési korlátozásról. Kérdés, hogy az Egyesült Államok hogyan folytatja a palaolaj-kitermelést a Permián mezőn, ahol termelésfokozás várható és 2019-ben már a infrastruktúra-fejlesztések révén az olaj elszállítását is hatékonyabban megoldják majd - tette hozzá az Equilor szakembere.

A nyáron felfutó olajárak megmentették Oroszországot az Egyesült Államok tavaszi szankcióitól: a bizonytalan helyzet leértékelte a rubelt, azonban a dollárban denomináltság miatt nagyobb bevételekre tettek szert a drága olaj exportjából. Arra a kérdésre, hogy a mostani árszint emelésében lenne-e érdekelt Moszkva, Holecz azt mondta: bizonytalan, hogy Oroszország visszafogná-e a termelését. Az orosz költségvetés ugyanis 40-50 dolláros árfolyamra van tervezve, azon felül többletbevételt hoz az értékesítés. A nagyobb volumen és a magasabb ár között fog vélhetően Oroszország optimalizálni a neki legjövedelmezőbb kombinációban - magyarázta a várható lépéseket a Napi.hu-nak.

Fontos tényező, hogy a kínai gazdaság lassul a kereskedelmi háború nyomán. Mivel Kína a világ legnagyobb nyersanyag-felvásárlója, olajimportja is várhatóan csökken. Az is sokat nyom a latban, hogy Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös ellen az újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolása ügyében milyen szankciókat hoznak a világon. Ha ugyanis a szankciók érintenék az ország gazdaságát, akkor elképzelhető, hogy az olajár befolyásával próbál majd visszavágni Rijád - vélik szakértők, akik abból indulnak ki, hogy a szaúdi vezetés már fenyegetőzött ezzel.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!