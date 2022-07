Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Az alábbi befektetési veszteségben kérném szíves tanácsukat. Az MKB Bank ügyfle vagyok, és mivel egy ideje eléggé korlátozott az MKB értelmes és hasznot realizáló befektetési lehetősége, így szép lassan egy komoly összeget kormányoztam át az állampapír befektetési alapba (4,5 millió forint). Ez hiába alacsony kockázatú befektetési jegy, eddig 500 ezer forint tőkevesztést produkált.

Mit tanácsolnak: szabaduljak az egésztől (akár az MKB Banktól is) vagy részétől vagy majd feléled az alap és visszahozza ezt a mínuszt? Független szakértőként mit gondolnak az MKB lakossági stratégiájáról nekem olyan mintha csak a vállalati ügyfelek számítanának rövid távú befektetési lehetőségek 0, se betétlekötés, sem diszkont kincstárjegy semmi csak a pocsékul teljesítő saját befektetési alapok.

Köszönöm szíves válaszukat!

Szabolcs

A Financiológus válasza:

Kedves Szabolcs!

Konkrét befektetési tanácsot nem adhatok, erre nincs felhatalmazásom, ezt fontos itt leszögeznem. Tudnia kell, hogy jelenleg emelkedő kamatkörnyezetben vagyunk, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan emeli a kamatokat, és az állampapírok hozama is ezzel párhuzamosan emelkedik. Az állampapírok árfolyama pedig a hozamok emelkedésével párhuzamosan csökken, hiszen minél magasabb kamatot kell fizetni rájuk, annál olcsóbbak a piacon. Az MKB állampapír befektetési alapja az összegyűjtött tőkét az Európai Unió és az OECD-tagállamok által kibocsátott, ezen belül is elsődlegesen a magyar állam által kibocsátott állampapírokba fekteti be, ezért csökken az árfolyama együtt az állampapírokéval.

Ez viszont azt is jelenti, hogy az aktuális előretekintő hozama a portfóliónak magas, tükrözi a jelenlegi magas kamatkörnyezetet. Tehát ha a portfóliómenedzser nem változtat a befektetéseken, a jövőben ezt a magas hozamot produkálja majd a portfólió. A jelenlegi hozamokat itt nézheti meg.

Amíg a piacon a hozamok emelkednek, az ilyen alapok árfolyama várhatóan esik majd. Ha ön hosszabb távon gondolkozik, akkor megtarthatja ezt a befektetést, évek múlva a most magas hozammal megvásárolt állampapírok után a magyar állam ki fogja fizetni a magas hozamot, és akkor komoly nyereségre tehet szert az alappal.

A másik lehetőség, hogy a pénzét, vagy annak egy részét más befektetésbe teszi be, diverzifikálja a portfólióját. Az egyik módja ennek, ha lakossági állampapírt vásárol, amely magas hozamot fizet, például az inflációt követő Prémium Magyar Állampapír az átlagos infláció fölött 1,5 százalékpontos kamatot fizet. Ennek a papírnak a futamideje jelenleg 6 év körül van. Vásárolhat emellett hagyományos állampapírokat is, amelyek szintén magas, 3-5 éves távon 8 százalék fölötti hozamot ígérnek. Az utóbbi befektetéssel viszont az állampapír alaphoz képest hosszabb távon egyáltalán nem biztos, hogy sokat nyer, hiszen 3-5 év múlva az abban lejáró állampapírok ugyanilyen hozamot produkálhatnak majd. Írta, hogy az MKB-nál nem tud diszkontkincstárjegyet vásárolni. A Magyar Államkincstárnál viszont ingyen nyithat értékpapírszámlát, amelyre lakossági ügyfélként bármelyik magyar állampapír megveheti.

A bankbetétek kamata valóban nagyon alacsony a bankoknál, és ezen, amíg elegendő forrása van a bankszektornak a hitelezés finanszírozásához, nem is nagyon fognak a piaci szereplők változtatni. Vannak persze olyan bankok, amelyek jóval magasabb betéti kamatot ígérnek, mint az MKB, ha betétben gondolkozik, érdemes lehet átvinnie a pénzét. Az MNB honlapján is kereshet bankbetétet, elvileg a jegybank minden hazai hitelintézet ajánlatát összegyűjti, és sorba rendezi ezen az oldalon.

Másféle alapok, részvényalapok, abszolút hozamú alapok vagy egyedi részvények is szóba jöhetnek, ha ön vállalna nagyobb kockázatot. Azt azonban semmiképpen sem javaslom, hogy egy lapra tegyen fel mindent, lehetőleg csak a megtakarítása egy részét tartsa kockázatosabb eszközben, azt, amelyiket éveken át nélkülözni tudja.