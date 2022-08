Gyenge lábakon állt a forint kedden, és a szerdai nyitáskor sem javult a helyzet, hiába mondta azt tegnap este Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az ATV-ben, hogy reményei szerint már szeptemberben megszülethet a megállapodás Brüsszellel az uniós pénzek folyósításáról.

Kedden a forint a dollárral és a svájci frankkal szemben új történelmi mélypontra került, és a gyengülés szerdán folytatódott. Az új rekord 417,359 forintos dollárárfolyam, amit nyitás után nem sokkal ért el a kurzus. A svájci frank ára ma reggel átlépte a 432 forintot, ami szintén történelmi mélypont.

Az euróval szemben is érik a historikus rekord, ma reggel 414,783-ig ugrott a kurzus, ami 414 fölött maradt. A történelmi mélypont 416,859. Napközben ugyan nem érte el kedden ezt a szintet az árfolyam, és szerda reggel sem, de figyelemreméltó, hogy kedden 414,06-nál zárt az euró/forint, és ilyen magas záróár még sosem volt a történelem során - hívja fel a figyelmet az OTP Global Markets. Az OTP szakértői szerint a technikai elemzések alapján emelkedhet tovább is az euró ára.

Régiós pária a forint

A forint a régió páriájának számít a szakértők szerint. "Folytatódott a forint lendületes leértékelődése annak ellenére, hogy az euró erősödött a dollárral szemben, és az előző napi meredek emelkedés után lefordult az európai gázár is. A forint napközben történelmi mélypontot ért el a dollár és a svájci frank ellenében is. Mivel a régiós devizák csak enyhén gyengültek, a forint továbbra is kirívóan alulteljesít" - közölte a Takarékbank.

"Folytatta a gyengülést a forint a tegnapi napon is, az euróval szemben pedig már 414 fölé gyengült az árfolyam, ami több mint egy hónapos mélypontot jelent. Értelemszerűen a dollár erősödése a feltörekvő piaci devizáknak nem tett jót az elmúlt napokban, ugyanakkor az EU-s megállapodással kapcsolatban is bizonytalanok a befektetők, ami nem segíti a forintot. Technikailag így már a 416 körüli júliusi csúcsokat lehet figyelni ellenállásként az euró/forint kapcsán" - tette ehhez hozzá a KBC Equities.

"A tegnapi kereskedésben folytatódott a forint vesszőfutása, a dollárral szemben új mélypontra került a hazai fizetőeszköz, a 414,30-as szint már támaszt jelent, a következő potenciális ellenállás 423 alatt húzódik. Az euró-forint esetében még nem került új rekordra az árfolyam, mely 416,75 közelében húzódik, és ellenállást képez. A technikai kép itt sem szívmelengető a forint szempontjából, könnyen új csúcsra futhat a jegyzés a következő napokban. A holnapi jegybanki tenderen véleményünk szerint kamatemelésre van szükség a forint gyengülésének lassítása, megfékezése érdekében" - közölte reggeli hírlevelében az Equilor.