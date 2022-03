A héten óriási sávot bejáró forint úgy tűnik, kicsit megnyugodott. Csütörtök reggel a Bloomberg adatai szerint 378 forint közelében volt az euróárfolyam.

Szerda délután szintén 380 forint alatti eurójegyzést mutatott a piac. A dollár árfolyama pedig 341 forint körüli szinten maradt.

A forint a hétfőn történelmi mélypontra esett, az euró árfolyama 400 forint körül járt, majd a Magyar Nemzeti Bank megemelte a kamatfolyosót, Virág Barnabás alelnök pedig üzent a befektetőknek, hogy fájni fog a forint elleni spekuláció. Egyben jelezte, mindent megtesz a jegybank az infláció megfékezése érdekében.

A magyar deviza annak ellenére erősödik, hogy szerdán kiderült, idén februárban 8,3 százalékra gyorsult az éves infláció, Havi szinten legnagyobb mértékben az élelmiszerek drágultak, de a többi kategóriában is érzékelhető az árnyomás. A maginflációs indexek is azt mutatják, hogy az inflációs alapfolyamatok is erősödtek, az ár nyomás a termékek és szolgáltatások egyre szélesebb körét érinti.

Hamarosan kiderül az MNB új döntése az egyhetes betéti kamatról, a jelenlegi szint 5,35 százalék, a kamatfolyosó teteje viszont kedd óta 6,4 százalék, tehát maximum 105 bázispont fér ma bele.