A forint továbbra sincs formában: Az euró árfolyama csütörtök reggel nem sokkal 7 óra előtt - a stooq.com adatai szerint - 409 forintba került a devizapiacon. Ez kedvezőbb a szerda reggeli 410 forint feletti euróárfolyamnál, de komolyabb erősödés még várat magára.

A dollár jegyzése csütörtök reggel 20 fillérrel maradt el a 409 foirntos szinttől, a svájci frank pedig 424 forint felett járt ekkor.

Az euró a forinttal szemben az idén 11 százalékkal drágult, 12 hónapos távlatban pedig több mint 17 százalékkal erősödött. A dollár ebben az évben 26 százalékkal drágult forintban mérve, az egy évvel korábbi árfolyamhoz viszonyítva az amerikai deviza több mint 38 százalékos "előnyben" van.

"Folytatódott a forint lendületes leértékelődése annak ellenére, hogy az euró erősödött a dollárral szemben, és az előző napi meredek emelkedés után lefordult az európai gázár is. A forint napközben történelmi mélypontot ért el a dollár és a svájci frank ellenében is. Mivel a régiós devizák csak enyhén gyengültek, a forint továbbra is kirívóan alulteljesít" - közölte a Takarékbank.

Elemzők szerint részben az uniós forrásokról szóló megállapodás körüli bizonytalanságok miatt gyenge a magyar deviza kapcsolatban is bizonytalanok a befektetők.